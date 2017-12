Raser mot Republikanerne etter skattelovavstemning

WASHINGTON, D.C. (VG) Skatteeksperter og demokrater reagerer kraftig på hvordan republikanske senatorer hastet gjennom en ny skattelov.

– Nei, dette er absolutt ikke den normale måten å gjøre det på. Dette er et nytt lavpunkt i amerikansk politikk.

Ordene tilhører professor og skatteekspert ved George Washington University, Neil H. Buchanan, og er svar på et spørsmål fra VG om det er vanlig at store lovforslag kun blir gjort tilgjengelig for dem som skal stemme på dem timer før avstemningen starter, og hvor det er en rekke håndskrevne endringer gjort i siste liten.

Det var natt til lørdag at Senatet med 51 mot 49 stemmer sa ja til et forslag til ny skattelov. Alle fra Demokratene stemte mot. Alle fra Republikanerne stemte for, med unntak av én enkelt senator.

Men det var neppe alle 100 senatorene som visste helt og fullt hva de stemte på. Ikke hadde det vært høringer om loven og mange av dem rakk ikke å lese gjennom de nesten 500 sidene før det skulle stemmes.

Hør bare på noen av klagene fra demokratiske senatorer på Twitter i forbindelse med avstemningen:

• «Jeg fikk nettopp utdelt en 479-siders skattelov noen få timer før avstemningen. En av sidene inneholder bokstavelig talt håndskrevne politiske endringer som ikke er mulig å lese. Dette er Washington, D.C. på sitt verste» – Jon Tester

• «Nei, jeg har ikke hatt tid til å lese den 500-sider lange skattesvindelen som vi skal stemme på i kveld. Jeg kunne ikke ha lest den om jeg prøvde – og det gjorde jeg.» – Elizabeth Warren

• Dette er så ille. Vi har akkurat mottatt en liste over tillegg som vil bli inkludert i loven, ikke fra våre Republikanske kollegaer, men fra lobbyister. Ingen av oss har sett denne listen, men lobbyister har den. Trenger jeg si mer? Forferdelig.» – Claire McCaskill

• Okay dette er absurd. En side av den nye skatteplanen er krysset ut med en X. En annen side har bare en strek over seg. Betyr det at den er krysset ut? Er denne siden en del av lovforslaget? HVORFOR STILLER JEG DISSE SPØRSMÅLENE BARE TIMER FØR VI SKAL STEMME OVER FORSLAGET??» – Bob Menendes

Som om ikke det var nok at de raste mot måten ting ble gjort på har Demokratene selvsagt også fullstendig annen oppfatning av hva konsekvensene av en ny skattelov vil bli. De mener den ikke vil komme middel- og arbeiderklassen til nytte, slik Republikanerne hevder. Tvert imot mener de at de eneste som tjene på denne skatteloven er allerede rike næringslivseiere.

– Det Republikanerne sier blir konsekvensene av lovendringen er deres ønsketenkning, og de håper velgerne tror på dem. Det Demokratene sier blir konsekvensene er det økonomiske analyser hevder faktisk kommer til å skje, mener Buchanan.

PROFESSOR: Neil H. Buchanan. Foto: George Washington University

Med økonomiske analyser mener han hva både den tverrpolitiske Komiteen for beskatning i Kongressen (JCT) har sagt, og hva Kongressens uavhengige budsjettkontor (CBO) har sagt. Kort fortalt er det at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser – og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.

Skatteekspert Martin A. Sullivan, som jobber for Tax Analysts, en respektert og partiuavhengig organisasjon som har som mål å forklare skattepolitikk til det amerikanske folket skrev forrige uke – før JCTs analyse var klar – et harmdirrende blogginnlegg på deres hjemmesider der han gikk kraftig ut mot politikernes manglende respekt for komiteen.

Han mente de som var for loven forsøkte å forhindre at det ble kjent for folk flest hva de ville komme frem til. Til tross for at man har brukt millioner av dollar på å sørge for å gi dem analysemodeller som skal fortelle hvilke følger som store endringer i skatteloven vil gi.

– Hvorfor forsøker man å få gjennomført en avstemning uten å vente på denne kritiske informasjonen? Det ville vært fint om skattebetalerne fikk se hva de kommer frem til før avstemningen. Tross alt har vi betalt for det, skrev han i innlegget.

Bare timer før man egentlig hadde bestemt seg for å gjennomføre avstemningen ble JCTs analyser offentlige. Da ble det plutselig drama i Senatet. Flere republikanere ble skeptiske, og man utsatte avstemningen. Rundt et døgn senere ble avstemningen likevel gjennomført-

– Republikanerne pleide å lytte til CBO og JCT, men nå har de bestemt seg for at de ikke liker hva de to sier, derfor har de beskyldt dem for å være partiske. Noe som er en fullstendig grunnløs beskyldning, sier skatteprofessor Neil H. Buchanan.

Sullivan peker på at alt ble gjort i rekordfart, men at dette ikke nødvendigvis betyr at noen regler er brutt. Han er likevel klar på at det er maktmisbruk. Særlig fordi dette ikke er noe som faktisk haster. Dette er ingen nasjonal nødssituasjon der man ikke kan vente noen uker, for å diskutere en sak grundig, argumenterer han.

– Det er maktmisbruk når det høye tempoet helt klart har som hensikt å hindre folket innsikt. Det er ingen grunn til å haste dette gjennom. Republikanerne gjør dette fordi de har makten til det, og det er den eneste grunnen, skriver han, og påpeker at selv skatteeksperter slikter med å forstå mange «milliard-detaljer» i lovforslaget, noe som ikke gjør at han har tillit til at de folkevalgte forstår så mye mer.

MOT ETTERLENGTET SEIER: President Donald Trump kan med ny skattelov endelig få gjennom sin første store lovendring som USAs 45. president. Foto: George Frey , AFP

Det skal sies at foreløpig er ingen endelig ny skattelov vedtatt, selv om Representantenes hus, Kongressens andre kammer, allerede har stemt gjennom sitt forslag.

Nå starter nemlig arbeidet med å gjøre de to versjonen om til én. Den må så får flertall både i Senatet og Huset, før man kan sende den til president Donald Trump for signering til lov.

Det er et utfordrende arbeid fordi det er mange ulikheter mellom de to forslagene. Professor Buchanan tror likevel at Republikanerne kommer til å lykkes med det.

– Sannsynligvis ja. Det er mulig at de vil støte på problemer, men Republikanerne viser en uvanlig sterk vilje til å sette sine interne uenigheter til side for å sikre at de får vedtatt noe de kan kalle en stor skatteendring. Jeg ser ingen grunn til at de ikke vil ha noe å sende presidenten mot slutten av måneden, eller tidlig i januar, sier Buchanan, som tidligere har spådd at dette uansett vil ende med krise for Donald Trump og republikanerne.