Raser mot forslag om å finansiere skattelette med kutt i Obamacare

WASHINGTON, D.C. (VG) Republikanere i Senatet ønsker å fjerne en del av Obamas helselov for å frigjøre penger til skattereduksjoner. Det får demokrater til å se rødt.

– Dette er virkelig dårlige nyheter for vårt helsesystem dersom det blir til lov, sier Ben Cardin, som sitter i finanskomiteen i Senatet, til CNN.

Minioritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier ifølge The Hill at forslaget vil gi skattekutt til de rike, men gå ut over millioner av amerikanere som ønsker seg helseforsikring de har råd til.

Han tror Republikanerne står overfor et dilemma som uansett vil ende med at velgerne snur dem ryggen i neste års mellomvalg.

– Våre republikanske kolleger kan enten mislykkes med å få gjennom loven, og dermed vil det fremstå som at de ikke er i stand til å regjere, eller de kan vedta denne svært upopulære loven, og betale prisen ved stemmeurnene, sier Schumer.

Hans med-demokrat Chris Murphy har sagt sin mening på Twitter:

– Dette er ikke lenger en et forslag om skattelov, men om helselov.

Han skriver at for de som vil få skattekutt vil disse bare vare i syv år, mens økning i forsikringspremie ikke vil ta slutt. I forslaget legges det nemlig opp til at selskaper skal få permanente skattekutt, mens privatpersoner bare vil få frem til 2025.

– Innen 2025 vil skattekuttene (dersom du får noen) være borte, men Kongressens budsjettkontor sier at premiene for en familie på fire i gjennomsnitt vil øke med 10.000 dollar, skriver Murphy, som mener det er «skummelt» at Republikanerne ønsker å ta helsevern fra folk for å finansiere skattekutt.

– Upopulær



Så langt har ikke Donald Trump signert en eneste stor lovgivning i løpet av sin periode som president.

Etter at Republikanernes forslag til ny helselov ble nedstemt tidligere i år, til tross for at de har flertall i begge kamrene i Kongressen, har det blitt enda viktigere for dem å få gjennom en ny skattelov. Sammen med fjerning av helseloven til eks-president Barack Obama var det en av Trumps viktigste valgløfter.

Nå forsøker partifellene hans i Senatet å slå to fluer i en smekk. Eller, i hvert fall halvannen flue. De ønsker nemlig å innlemme en fjerning av en del av Obamacare som en del av den nye skatteloven. Nærmere bestemt den delen som gjør det pålagt for mange amerikanere å ha helseforsikring, eller å betale en bot.

– Ved å fjerne denne upopulære skatten fra en lov som ikke fungerer vil vi ikke bare lette på de økonomiske byrdene som er forbundet med dette, men også frigjøre ytterligere penger til å gi disse folkene mer skattekutt, sier lederen av Senatets finanskomite, Orrin Hatch (R), ifølge Reuters.

I fjor betalte rundt 6,5 millioner skattebetalere denne boten.

SENATORER: Republikaneren Orrin Hatch (t.h.) her i samtale med demokraten Ron Wyden i et møte om ny skattelov. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

13 millioner flere uten forsikring



Selv om dette er en av de minst populære delene av Obamas helselov advarer en rekke kritikere, blant dem både sykehus og forsikringsselskap, ifølge CNN, mot å fjerne denne delen av loven.

Ifølge det nøytrale budsjettkontoret i Kongressen vil dette føre til at 13 millioner færre vil være uten forsikring innen 10 år. Allerede etter et år vil fire millioner færre ha helseforsikring.

Det betyr igjen at forsikringen blir dyrere for de som står igjen. Særlig ettersom det er ventet at det er unge, friske mennesker som vil droppe forsikring ved en slik lovendring. Ifølge beregningene vil de øke rundt 10 prosent årlig de fleste årene frem mot 2027.

Onsdag kom også nyheten om at nesten halvannen million amerikanere har meldt seg inn i Obamacares forsikringsordning de første 12 dagene man har hatt åpent for det nå i november. Det er rundt en halv million flere enn på samme tid i fjor.

Trenger 50 stemmer



Hvorvidt det er taktisk klokt av Republikanerne å innlemme en delvis fjerning av Obamacare for å få gjennom ny skattelov er høyst usikkert. Partiet har bare et flertall på 52 mot 48 stemmer i Senatet, og har kun råd til å miste to av sine egne for å få gjennomslag, med mindre noen av demokratene stemmer for. Da helselovfiaskoen var et faktum i høst mistet de tre.

Enkelte frykter at det samme kan skje igjen. Samtidig kan det ligge en oppside for tvilerne i at en slik manøver vil det neste tiåret frigjøre 338 milliarder dollar, som dermed kan bli brukt til skattekutt.

Pengene blir frigjort fordi myndighetene slipper å subsidiere forsikring for de 13 millionene færre som vil ha forsikring dersom dette skjer.

En annen grunn til at Republikanerne ønsker å få til dette er at de da kan si at de i det minste holdt deler av løftet om å fjerne Obamacare.

Senator James Lankford (R) har tro på at forslaget kan gå gjennom.

– Det er en ganske kraftig enighet blant republikanere at vi ikke liker denne delen av loven, sier han til MSNBC.