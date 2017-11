Professor om Trumps forsøk på ny skattelov: – Kan ende i krise uansett

WASHINGTON, D.C. (VG) Enten Republikanerne og Donald Trump får gjennom ny skattelov, eller ei, kan det ende med politisk krise for partiet og presidenten.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det mener professor og skatteekspert ved George Washington University, Neil H. Buchanan.

– Dersom de ikke får gjennom en ny skattelov, slik de har lovet, vil de fremstå som udugelige. Det vil være en politisk krise for dem. Men det kan også ende med krise dersom de lykkes med å lage en ny lov. Da må de nemlig møte konsekvensene når mange av velgerne deres skjønner at dette er skattekutt for de rike, og ikke for vanlige folk, sier professoren til VG.

Presidenten og partiet hans hevder det motsatte.

Valgløfte



Etter at Trump og republikanerne i Kongressen i sommer feilet i å få gjennom et av sine viktigste valgløfter, en ny helselov som skulle erstatte «Obamacare», har et annet viktig løfte, ny skattelov, stått øverst på agendaen. Skal de i løpet av presidentens første år få gjennom en lovendring av stor betydning, så er denne som nå gjelder.

Men også det kan vise seg å bli vanskelig, selv om et av kamrene i Kongressen, Representantenes hus, torsdag stemte for sin versjon av en ny lov. Utfordringen nå ligger i å få Senatet til å stemme gjennom sin versjon, og så ved hjelp av en oppnevnt komite smelte de to versjonene samme til én, som får flertall i begge kamrene. Først da kan man sende en lov til presidenten for signering.

I Senatet har Republikanerne bare et knapt flertall på 52 mot 48 representanter. Det betyr at bare tre republikanere kan stemme mot. Allerede har en av dem, senator Ron Johnson, sagt at han ikke kan støtte forslaget som nå ligger på bordet. Flere andre har uttrykt tvil. Særlig Susan Collins.

I tillegg har man John McCain, som stemte mot forslaget til helselov av prinsipp fordi han mente man ikke behandlet saken godt nok i Kongressen. Det var ingen høringer rundt loven for eksempel. Det har det heller ikke vært denne gang. Dermed kan man anta at han vil stemme nei av samme grunn her.

PROFESSOR: Neil. H. Buchanan. Foto: George Washington University

– Noe av det som gjør det vanskelig for dem er at det er veldig ulike grunner til at ulike representanter ikke støtter forslaget, forklarer Buchanan.

Tror på «noe»



Problemet blir da at dersom man skal tilfredsstille de som nå er nølende vil det kanskje være med noe som andre representanter igjen ikke kan leve med. Skatteprofessoren sier han ikke tror de vil klare å få gjennom noe i Senatet i første omgang, men at de etter hvert trolig vil komme frem til et forslag de kan være enige om.

– Det blir nok noe med mindre omlegginger enn de egentlig ønsker seg, men da kan de i det minste si at de fikk til noe.

– La oss si at det skjer, hvor vanskelig blir så arbeidet for komiteen som skal smelte de to kamrene sine forslag sammen til ett forslag som skal oppnå flertall begge steder?

– Det er en veldig vanskelig jobb, fordi de to forslagene trolig vil være ganske ulike. Det virker nesten umulig å få til. I alle fall dersom de skal få til store endringer. Da må representantene tenke at det å få gjennom en stor, ny skattelov nå i seg selv er så viktig at de er villige til å godta alle tingene de ikke vil like med den, sier Buchanan, som tror sluttresultatet vil bli det samme som han tror vil skje i Senatet nå i første omgang:

– Det er nok felles grunn til at de til slutt kan lykkes med å få til en lov, men det blir noe mye mindre enn de ønsker seg, men som de kommer til å feire utad som en stor seier.

FORELØPIG NEI: Senator Ron Johnson, republikaner fra Wyoming, støtter ikke Senatets forslag til ny skattelov, slik det foreligger nå. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

Snarvei



Både Republikanerne og presidenten har uttalt at de har som mål å vedta en ny lov før årsskiftet. Professoren mener de har dårlig tid for å få til det, og sier han er overrasket over at Senatet ikke nå bare vedtar et «enkelt» forslag, for å få det inn i komiteen som så skal smelte de to forslagene sammen.

– Da kan de gjøre det virkelige arbeidet der. Det var det flertallsleder Mitch McConnell forsøkte å få til med helseloven, med argument om at «det er ikke det som blir den endelige loven vi skal stemme over uansett». Da røk det på grunn av McCain, men jeg er likevel overrasket at de nå gidder bry seg med å lage et eget forslag i Senatet, sier Buchanan.

Han påpeker at dette ikke er en vanlig måte å gjøre ting på, men ser ikke at det er et argument for republikanerne ettersom han mener hele prosessen – uten for eksempel høringer – er uvanlig.

– Det er ikke det at jeg ønsker å gi dem noen ideer, men jeg forstår ikke hvorfor de ikke nå bare gjør det slik. Hele prosessen er allerede korrupt likevel.