Politimann frikjent for drap: – Noe av det verste jeg har sett

WASHINGTON, D.C. (VG) Selv om reaksjonene har vært kraftige i sosiale medier etter at Philip Brailsford ble frikjent for drap, mener en ekspert på politiskytinger at det er naturlig av en jury å frikjenne.

– Det er veldig vanskelig å få noen dømt i en slik sak. Jurymedlemmer ønsker ikke å betvile en politibetjent som må ta en slik avgjørelse på brøkdelen av et sekund, sier Philip Stinson, som er professor ved Bowling Green State University i Ohio, og som forsker på episoder der politiet skyter og dreper folk, til avisen The Arizona Republic.

– Dette er kanskje innenfor loven, men det ser grusomt ut, sier en annen professor, David A. Harris, som er ekspert på politiets bruk av makt, ved University of Pittsburgh til samme avis.

Skutt fem ganger

De snakker om en hendelse som skjedde i Mesa, Arizona i USA i januar 2016. Politiet ble tilkalt til et hotell etter at noen hadde sett en mann med et våpen i vinduet på et av rommene. Mannen var Daniel Shaver, en 26 år gammel tobarnsfar fra Texas. En video, tatt opp med et kamera politibetjent Philip Brailsford hadde festet til uniformen, viser hva som skjedde etter at politiet ankom.

I det Shaver og en kvinne kommer ut i hotellgangen blir de bedte av ropende politibetjenter om å legge seg ned. De blir begge advart om å gjøre brå bevegelser, og forklart at politiet i så fall vil skyte dem. Så ber de seks politibetjentene først kvinnen krype mot dem. Etter at hun har gjort dette ber de Shaver om det samme. Igjen roper politiet at dersom han ikke følger ordrene vil de skyte og drepe ham.

Mens 26-åringen gråtende trygler dem om å ikke skyte, begynner han å krype. På et tidspunkt strekker han hånden bakover. Umiddelbart skyter Brailsford fem raske skudd. Shaver faller om. Død.

Shaver hadde ingen våpen på seg. Etterforskere tror han bare forsøkte å dra opp buksen, som holdt på å falle av. På torsdag ble politibetjent Brailsford frikjent for drap.

Våpenet noen hadde observert fra utsiden av hotellet, var et luftgevær Shaver brukte i jobben som skadedyrutrydder, og som han hadde vist frem til kvinnen som var med ham på hotellrommet.

FRIKJENT: Philip Brailsford (t.v.) og hans advokat Mike Piccarreta. Foto: David Wallace , AP

Stoler på politiet



I retten forklarte Brailsford at han var 100 prosent sikker på at Shaver strakk hånden mot bukselinningen fordi han hadde et våpen der.

– Jeg ville gjort akkurat det samme igjen, sa han i sitt vitnemål.

Offerets familie fortviler over dommen, ifølge advokaten til Shavers enke.

– Rettssystemet har sviktet Daniel og hans familie grunnleggende, uttaler Mark Geragos til The Arizona Republic.

Politibetjentens forsvarer, Mike Piccarreta, mener videoen er et synlig bevis på at hans klient er uskyldig i drap.

– Den viser at han bare hadde et brøkdelssekund på å ta en avgjørelse da Shaver beveget hånden sin etter å ha blitt advart om at han kom til å bli skutt dersom han gjorde nettopp det, sier Piccarreta til Washington Post.

Professor Harris forklarer at det vil være normalt for jurymedlemmer å forsøke å sette seg inn i politibetjentens situasjon.

– Det fører til at de støtter politiet. Man kan mene at det er en god ting, eller ikke, men det er realitetene og det er slik loven er, sier han.

Professor Stinson peker på at folk flest i utgangspunktet har en oppfatning av at politiet er til å stole på. Derfor mener han de fleste jurymedlemmer vil tro på en politibetjent som forklarer at han, eller hun fryktet for livet, og måtte bruke våpenet sitt for å beskytte seg selv.

ENKE: Laney Sweet var gift med Daniel Shaver. Her sammen med sin advokat Mark Geragos. Foto: Ross D. Franklin , AP

Ingen demonstrasjoner

De siste årene har flere saker der politiet har skutt og drept svarte amerikanere fått mye oppmerksomhet i mediene. De fleste av disse har også endt med frifinnelse til tross for videoer som viser det mange mener er overdreven bruk av politimakt. Etter flere av disse sakene har det vært arrangert store demonstrasjoner, som etter drapene på Alton Sterling og Philando Castile.

I forbindelse med denne saken, hvor videoen først ble offentliggjort etter at dommen falt, har det uteblitt. Derimot har mange reagert med avsky på politiets handlemåte i sosiale medier. Blant dem kjente «Black Lives Matter»-aktivister, som Shaun King.

På Twitter skriver han at han har studert hundrevis av videoer der amerikansk politiet skyter og dreper ikke-voldelige, ubevæpnede mennesker.

– Dette er en av de verste jeg har sett noen gang, legger han til, og kaller det grov urett.

Siden 2005 har 84 politibetjenter blitt tiltalt for drap i USA i forbindelse med å ha skutt noen i tjeneste. 32 har blitt dømt. 40 har blitt frikjent. 12 saker er enda ikke avgjort.