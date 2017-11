Politiet jakter seriemorder i Florida

På fem uker har fire personer blitt skutt og drept i samme nabolag.

Politiet mener drapene er tilfeldige, men relaterte, og intensiverer nå jakten på det de mener er én og samme gjerningsmann. I løpet av ti dager i oktober ble tre personer drept, og nå mener politiet at seriemorderen har vært på ferde igjen:

Like før klokken 05 tirsdag morgen ble 60 år gamle Ronald Felton skutt og drept idet han krysset gaten i nabolaget Seminole Heights i Tampa. Venner forteller til Tampa Bay at 60-åringen var på vei til en lokal kirke, hvor han som frivillig skulle dele ut mat til hjemløse da han ble skutt bakfra. Et vitne har fortalt til politiet å ha hørt skudd, for deretter å se en mann løpe fra stedet.

De fire drapene som ryster nabolaget i Tampa har flere fellesnevnere: Ofrene var ute og gikk alene. Alle ble skutt i samme område, og politiet har ikke klart å peke ut noe motiv.

– Jeg er sikker på at drapene har en sammenheng, sier politisjef Brian Dugan på en pressekonferanse.

Dette er de tre første ofrene:

Benjamin Mitchell (22): Sto og ventet på bussen da han ble skutt og drept mandag 9. oktober. Vitner har fortalt at en mann løp fra stedet. Politiet beskriver 22-åringen som «en god person fra en god familie».

Monica Hoffa (32): Ble fredag 13. oktober funnet drept på en øde plass en snau kilometer fra der Mitchell ble drept. To naboer har fortalt at de hørte skudd to netter før hun ble funnet, men tidspunktet for drapet er foreløpig uklart.

Anthony Naiboa (20): Var på vei hjem fra jobb da han ble skutt og drept torsdag 19. oktober. En politipatrulje hørte skudd omtrent klokken 20, og fant 20-åringen på et fortau like etterpå. Åstedet er under halvannen kilometer fra de to andre.

– Jeg pleide å gå ute hele tiden, hele dagen, hele natten, når jeg ville. Nå lufter jeg hunden sammen med mannen min, sier innbygger Melinda Ray til CBS News.

Etter det første drapet gikk politiet ut med en overvåkningsvideo som viser en mann ved åstedet som tukler med telefonen sin like etter at 22-åringen ble drept. Nå har politiet gått ut med nok en video, som de mener viser samme person – denne gangen observert like før det siste drapet.

Politiet beskriver mannen som en afroamerikansk mann, som er omtrent 187 centimeter høy og kledd i svart.

– Vi har veldig få bevis. Det er derfor vi ber om hjelp til å identifisere mannen i videoene. Han kan være uskyldig, men jeg tror ikke det, sier Dugan.

Politiet har fått over 2300 tips, og har sammen med FBI utløst en dusør på 750.000 norske kroner for informasjon som fører til en pågripelse. I mellomtiden sliter politiet med å berolige innbyggerne – og seg selv.

– Jeg sover ikke om natten. Hvordan kan jeg det? Jeg tenker på nabolaget, og på menneskene som bor her, sier politisjefen.

