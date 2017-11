Politico: Trump-rådgivere advarte mot Flynn

Flere av Donald Trumps nærmeste medarbeidere advarte den påtroppende presidenten mot å utnevne Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men Trump trosset advarslene.

En av dem som advarte var guvernør Chris Christie, som først fikk jobben med å lede Trumps overgangsteam, før han fikk sparken bare to dager etter valget, skriver Politico.

Russland-etterforskningen: De mistenkelige sporene mot Trumps team

Ifølge nettstedet skal både Christie og andre i overgangsteamet hatt store betenkeligheter mot å utnevne Flynn på grunn av den pensjonerte generalens «svake dømmekraft». De presenterte i stedet en liste med kandidater bestående av blant andre nåværende forsvarsminister James Mattis, general Peter Pace og admiral William McRaven, som spilte en sentral rolle i aksjonen mot Osama bin Laden.

– En katastrofe



I private samtaler med sine medarbeidere skal Christie ha klaget over at Flynn opptrådte uprofesjonelt i forbindelse med hemmeligstemplede sikkerhetsbrifer. Han skal blant annet ha avbrutt ekspertene som ledet orienteringene og stilt spørsmål ved deres vurderinger. Så sent som i august i fjor skal Christie ha slått fast at Flynn ville bli «en katastrofe» dersom han ble innlemmet i administrasjonen.

– Vi var bekymret over å gi han en fremtredende posisjon, men Trump likte han, sier en tidligere embetsmann i overgangsteamet.

Bakgrunn: Flere pass, falske navn og titalls bankkontoer – derfor ble Manafort og Gates satt i husarrest

Christie og hans medarbeidere ønsket i stedet å utnevne Flynn til etterretningssjef. De mente han ville gjøre mindre skade i en slik posisjon, fordi han dermed ville ha mindre tilgang til presidenten.

Trosset advarsler



Til slutt var det Trump selv som tok avgjørelsen om å trosse den klare advarselen mot å utnevne Flynn, og dermed belønne en av sine mest lojale støttespillere med en toppjobb i den nye administrasjonen.

– Utnevnelsen av Flynn var den påtroppende presidentens egen avgjørelse, etter at de to hadde tilbrakt mye tid sammen i løpet av valgkampen, sier en tidligere embetsmann i Det hvite hus.

Ifølge Politicos kilder skal flere i administrasjonen raskt komme til å beklage utnevnelsen. Kildene gir blant annet Flynn mye av skylden for at Trump tidlig kom på kant med flere av verdens ledere, blant annet Australias statsminister.

Fikk sparken



Utnevnelsen av Flynn brakte samtidig den ulmende Russland-skandalen helt inn på det ovale kontor, og utløste en serie hendelser som til slutt førte til at Robert Mueller ble oppnevnt som spesialetterforsker for å granske påstandene om at presidentens team samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget, skriver Politico.

Livvakt: Takket nei til russisk dametilbud til Trump

Flynn ble tvunget til å gå av eter få uker i jobben, etter avsløringer om at han hadde unnlatt å fortelle visepresident Mike Pence om sine møter med den russiske ambassadøren. I forrige uke ble det klart at Flynn kan bl isiktet i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Blant de alvorlige anklagene er at Flynn skal ha drøftet mulighetene for en hemmelig avtale med tyrkiske embetsmenn om å få den omstridte tyrkiske predikanten Fethullah Gülen sendt tilbake til Tyrkia, i bytte mot flere millioner dollar. Gülen, som bor i USA, anklages av den tyrkiske regjeringen for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i Tyrkia i fjor.