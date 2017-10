Pekes ut som Putins nett-troll

Den russiske oligarken Yevgeny Prigozhin pekes ut som mannen bak Russlands forsøk på å spre falske nyheter via sosiale medier under den amerikanske presidentvalgkampen.

Amerikanske myndigheter, som nå etterforsker Russlands innblanding i valgkampen, mener Prigozhin sto bak en egen organisasjon av såkalte nett-troll gjennom selskapet Internet Research Agency (IRA).

En av avdelingene i den hemmelige «troll-fabrikken» fikk navnet «Avdeling for provokasjoner», og jobbet systematisk med å spre desinformasjon i vestlige medier, melder CNN.

Det uttalte målet var å påvirke opinionen i USA.

Sosiale medier



FBI har tidligere slått fast at Russland drev et systematisk arbeid for å påvirke valgresultatet. Samtidig gransker Kongressen påstanden om tette bånd mellom russiske myndigheter og kampanjen til Donald Trump.

Bakgrunn: MistenkerTrump-kampanjen hjalp russerne å spre «fake news»

Ett av spørsmålene som stilles er hvordan den russiske bølgen av desinformasjon og falske nyheter, kunne ramme millioner av amerikanske velgere så presist som den gjorde i valgkampen.

Dokumentene CNN har fått tilgang identifiserer 118 kontoer i ulike sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram som skal ha postet støtte til ulike amerikanske aktivistgrupper. De ansatte i IRA skal også ha kontaktet aktivister for å hjelpe dem å arrangere demonstrasjoner, blant annet et anti-muslimsk folkemøte i Idaho. I flere tilfeller skal de også ha bidratt med finansiering.

Bakgrunn: Den norske E-sjefen om Russlands informasjonskrig

De amerikanske aktivistene skal ikke ha hatt noen mistanke om at de fikk støtte fra en russisk kampanje som ønsket å påvirke presidentvalget.

Medarbeiderne i IRA skal også ha brukt mye tid på å sette seg grundig inn i amerikanske samfunnsforhold, som skattepolitikk, våpenlover og forholdene for homofile. For å bedre språkferdighetene skal de ha blitt pålagt i se den kjente TV-serien «House of Cards, skriver Daily Mail.

Putins krets



Yevgeny Prigozhin Prigozhin regnes i dag som en del av president Vladimir Putins innerste krets. Han startet sin karriere som pølseselger. I 1980-årene ble han dømt til ni års fengsel for svindel og ran, men etter at han ble løslatt har han slått seg opp som en svært suksessfull forretningsmann, skriver Daily Mail.

Prigozhin driver blant annet seks luksusrestauranter i St. Petersburg. Vladimir Putin skal ha blitt så begeistret for maten at han senere har brukt restaurantene i forbindelse med sine egne bursdagsfeiringer og middager for utenlandske ledere. I 2002 serverte Prigozhin kaviar og trøfler til daværende president George W. Bush under et toppmøte i St. Petersburg. Det skal ha gitt han tilnavnet «kokken» i russiske medier.

Etter at han innledet samarbeidet med Putin har forretningsimperiet vokst kraftig. I 2016 havnet han på sanksjonslisten til amerikanske myndigheter for sin finansiering av Russlands operasjoner i Ukraina.