WASHINGTON D.C. (VG) Trumps tidligere kampanjesjef, Paul Manafort, settes i husarrest.

FÅR HUSARREST: Paul Manafort geleides av fotografer ut av retten, etter dommeren har bestemt at skal settes i husarrest. Foto: Jostein Matre/VG

Da Manafort forlot retten ble han fotfulgt av en horde fotografer og journalister til en ventende, svart SUV på andre siden av rettsbygningen. Trumps tidligere kampanjesjef avstod fra å svare på spørsmål fra pressen mens han hastet mot bilen, som kjørte raskt avgårde straks han hadde satte seg inn.

Dommeren har bestemt at Paul Manafort og Rick Gates settes i husarrest, det melder Sky News.

Kort tid etter at Manafort var ferdig i retten, møtte advokaten hans, Kevin Downing, pressen. Han hevdet at det ikke finnes bevis for at Manafort jobbet med russiske myndigheter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters erklærte begge seg ikke skyldige da de ble fremstilt for en dommer i Washington D.C. mandag.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes Hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul Manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

Retten har satt kausjon til ti millioner dollar for Manafort, og fem millioner dollar for Gates.

Pressesekretær ved Det hvite hus, Sarah Sanders, hevder at hverken siktelsene mot Paul Manafort, Rick Gates og George Papadopoulos kan knyttes til Trumps valgkampanje.

– Han ble ikke betalt av kampanjen, han var et frivillig medlem, og var med på ett møte i løpet av ett år, sier Sanders etter Papadopoulos' erkjennelse.

Manafort var Trumps valgkampsjef frem til august i fjor, men trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

– Har ikke noe med presidentens valgkamp å gjøre



– Vi har sagt fra dag én at det ikke er bevis på at Russlands hadde noe med Trump-kampanjen å gjøre, og dagens siktelser sier ikke noe annet enn det, sier pressesekretær Sarah Sanders.

Mandag morgen overga Trumps tidligere kampanjesjef, Paul Manafort, seg til FBI. Det samme gjorde forretningspartneren hans, Rick Gates. Også han var del av Trumps valgkampanje.

De to er dermed nå arrestert, blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteunndragelse, og falske forklaringer, ifølge siktelsen.

Nå hevder altså pressesekretæren i Det hvite hus, Sarah Sanders, at det de tre mennene er siktet for, ikke har noen tilknytning til Trumps valgkamp.

– Vi er ikke bekymret for dette, fordi det har ikke noe med presidentens valgkamp å gjøre. Dette er ting som har skjedd utenfor kampanjen, sier Sanders i en pressekonferanse mandag.

George Papadopolous var utenrikspolitisk rådgiver for Trump. Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Papadopolous avga falsk forklaring

Mandag ble det klart at han for noen uker siden erkjente å ha avgitt falsk forklaring til FBI. De etterforsker Russlands påvirkning i presidentvalgkampen i forkant av det amerikanske presidentvalget. Papadopolous sier han har løyet om hva slags kommunikasjon han har hatt med enkelte som har hatt nære koblinger til russiske myndigheter.

Under pressekonferansen hevdet Sanders at Papadopolous var en ubetalt rådgiver, som knapt nok deltok i valgkampen, og at hva han har gjort og ikke gjort, får stå for hans egen regning.

– Dette individet var medlem av et råd som møttes én gang i løpet av et år. Jeg vil ikke kalle ham en rådgiver. Han ble ikke betalt av kampanjen, han var bare medlem av et råd som møttes én gang, sa Sanders til pressen.

– Jeg er ikke her for å snakke på vegne av de tusenvis av folkene som meldte seg frivillig til kampanjen, fortsatte hun.

Dette er Russland-saken

Anklagene om Trumps angivelige samarbeid med Russland har pågått lenge, men blusset opp etter han vant valget. Siden har det kommet flere anklager om tett kontakt mellom russiske myndigheter og sentrale aktører i Trumps stab.

Allerede i juni 2016 ble det kjent at Russland hadde hacket flere institusjoner og personer i USA. Russerne hadde blant annet hacket Demokratenes nettverk, og fått tilgang til informasjon de hadde samlet om Donald Trump.

Situasjonen tilspisset seg etter Trump vant valget. I desember 2016 skrev Washington Post at CIA i en hemmelig rapport konkluderte med at den russiske hackingen ble gjennomført for å hjelpe Donald Trump med å bli president. Obama innførte da sanksjoner mot Russland som følge av hackingen, og utviste blant annet 35 russiske diplomater.

Det har også vist seg at Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, samtidig som Obama utviste diplomatene, hadde flere telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA på telefon. Det førte til at han i februar trakk seg fra stillingen sin. Det kom også frem at flere andre av Trumps ansatte hadde kontakt med russisk etterretning - blant annet Paul Manafort. Selv nektet han for dette.

FBI har etterforsket en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. Flere medier meldte forrige uke at etterforskningssjef Robert Mueller kom til å ta ut siktelser mot enkelte aktører mandag. Det er bakgrunnen for at Manafort, Gates og Papadopoulos nå er siktet.