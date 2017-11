WASHINGTON, D.C. (VG) Flertallsleder Mitch McConnell ber nå partikollega Roy Moore trekke seg fra neste måneds spesialvalg til Senatet. Samtidig hevder nok en kvinne å ha blitt utsatt for overgrep av Alabama-politikeren.

– Jeg tror på kvinnene, ja. Jeg mener han bør trekke seg, sier McConnell, til flere amerikanske medier i forbindelse med et møte i Kentucky om ny skattelov.

En av kvinnene han sikter til er Leifh Corfman (53). Forrige uke stod hun frem i Washington Post og hevdet at den republikanske Alabama-politikeren Roy Moore (70) begikk seksuelt overgrep mot henne i 1979.

Corfman fortalte om en episode der Moore, som da var 32 år gammel, skal ha skjenket henne alkohol, kledd av henne og seg selv til undertøyet, for så å ta på henne over BH-en og underbuksene, samt legge hånden hennes over sine egne underbukser. Corfman var bare 14 år da dette skal ha skjedd.

Moore har nektet plent for beskyldningene, og truer med å saksøke avisen.

På Twitter har han reagert slik på McConnells siste uttalelse:

«Den som burde gå av er Mitch McConnell. Han har sviktet de konservative og må byttes ut».

Også Moores kone, Kayla, har mandag kommet med en uttalelse. Hun omtaler det hele som «en heksejakt» mot ektemannen, melder CNN.

– Trodde han kom til å voldta



Noen få timer etter McConnells uttalelse stod en ny kvinne frem og fortalte at hun som 16-åring ble utsatt for seksuelle overgrep av Roy Moore, melder blant annet AP.

Sammen med stjerneadvokat Gloria Allred, som også representerer flere av kvinnene som har beskyldt Hollywood-produsent Harvey Weinstein for overgrep - deriblant norske Natassia Malthe -, holdt Beverly Young Nelson en pressekonferanse i New York mandag.

TOK TIL TÅRENE: Beverly Young Nelson (t.v.) slet med å holde gråten tilbake når hun fortalte om det hun hevder var et overgrep fra Roy Moore. Hennes advokat Gloria Allred til høyre for henne. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Ifølge henne klådde han på brystene hennes i en bil på en mørk parkeringsplass i 1977. Da hun forsøkte å komme seg ut, skal han ha låst bilen.

– Jeg trodde han kom til å voldta meg, sier Young Nelson.

Til slutt skal han ha stoppet, men sagt til henne at hun var bare et barn og han var statsadvokat, og at ingen kom til å tro henne dersom hun fortalte om episoden til noen.

– Hun har tiet offentlig i alle disse årene fordi hun var redd for makten Moore hadde, sier Allred, som også sier at klienten hennes er villig til å vitne om dette under ed i Senatet om nødvendig.

Selv påpeker kvinnen at hun har fortalt om dette til noen av sine nærmeste, som ektemannen, i ettertid. Hun påpeker også at hun stemte på Trump, Moores partifelle, så for henne handler ikke dette om politikk.

– Jeg fikk mot til å stå frem etter å ha hørt de fire andre sine historier i Washington Post. Mr. Moore har ikke lenger noen makt over meg, sier hun.

Roy Moores kampanje sendte ut en ny uttalelse mens pressekonferansen pågikk. Der kaller de Gloria Allred for en advokat som er ute etter sensasjoner, og avviser igjen at han har gjort noe slikt som påstås.

FLERTALLSLEDER: Senator Mitch McConnell representerer Det republikanske partiet. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Flere kvinner



Enkelte republikanere har allerede bedt Moore trekke seg umiddelbart, men de fleste av hans republikanske kolleger har kommet med kommentarer som «dersom dette stemmer bør han trekke seg fra valget». Blant annet har Det hvite hus gjort dette. Mitch McConnell, den mektige flertallslederen i Senatet, var også i utgangspunktet en av disse.

Problemet med slike uttalelser, ifølge kritikere, er at det trolig ikke vil komme noe klart bevis for hvem som snakker sant. Saken er så gammel at den ikke vil havne i rettssystemet.

De samme kritikerne har derimot hevdet at det er grunn til å tro på Corfman. Blant annet fordi hun ikke gikk til avisen med historien, men de fikk tips om den på andre måter, men kanskje enda mer fordi tre andre kvinner forteller lignende historier til Washington Post.

De skal ha vært henholdsvis 16, 17 og 18 den gang. Blant annet ba han dem med ut på date, til tross for at han altså var i 30-årene, og mye eldre enn dem.

De gir uttrykk for at de den gang ble smigret, men at ettersom de ble eldre skjønte at det var galt. Ingen av de kvinnene hevder at han forsøkte å tvinge dem til seksuell omgang, men en av dem forteller at han kjøpte alkohol til henne selv om hun ikke var gammel nok til å drikke.

Jevnt på meningsmålinger



De som støtter Moore stiller spørsmål med hvorfor disse historiene kommer frem først nå, så mange år senere, og like før han kan bli valgt til senator.

Valget, som lir holdt om en måned, er et såkalt spesialvalg for fylle plassen som er ledig fra delstaten Alabama etter at Jeff Sessions ble utnevnt som justisminister i Donald Trumps regjering.

Dersom det skulle ende med at Moore trekker seg vil det være for sent for Republikanerne å sette inn en annen kandidat. Hans navn vil stå på stemmesedlene, men eventuelle stemmer til ham vil bli strøket. Velgerne kan derimot frivillig skrive inn det navnet på en alternativ kandidat. At nok personer gjør det med samme navn, slik at en innskreven kandidat får flertall skal naturlig nok godt gjøres.

Derfor blir dagens tydelige beskjed fra McConnell om at Moore bør trekke seg sett på som oppsiktsvekkende.

I dag har Republikanerne 52 av de 100 representantene i Senatet. Vinner demokraten Doug Jones, som etter beskyldningene mot Moore har gjort det merkbart bedre på meningsmålingene i den tradisjonelt så republikanske staten, vil det flertallet bli enda mindre.

Dersom Moore ikke trekker seg, men vinner valget, kan resten av Senatet stemme ham ut etter innsettelsen dersom minst to tredejedeler mener han ikke er skikket for å være senator. Det har allerede den republikanske senatoren Cory Gardner tatt til ordet for, ifølge Washington Examiner.