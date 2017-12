Den siste uken har det blusset opp en rekke skogbranner i California. Anna Anthun (22) bor midt i et av de utsatte områdene.

Anthun holder til i Santa Barbara og studerer business på sitt tredje år på Antioch University. Hun skulle egentlig vært travelt opptatt med eksamen, men slik ble det ikke.

– Jeg fikk ikke gjort ferdig alle eksamenene fordi skolen har vært stengt siden forrige uke, forteller hun til VG.

Hun bor midt i et av de utsatte områdene hvor skogbrannen «Thomas» herjer. Hittil har flammene ødelagt mer enn 1000 hjem og strekker seg over 700 kvadratkilometer – det er større enn New York City.

– Den rolige, vakre byen vi elsker er ugjenkjennelig. Man kan ikke puste utendørs uten maske. Det ser ut som det snør, men det regner aske, forklarer hun.

Skogbrannen har holdt på en drøy uke, siden forrige mandag. I tillegg er det fem andre skogbranner som har herjet rundt i California.

– Mandag morgen kom beskjeden om at nabobyen Ventura sto i brann. På en uke har det spredd seg nord til Santa Barbara County, hvor det nå brenner i Montecito-området, forklarer hun.

ALARM: Anna Anthun blir varslet på mobilen når flammene nærmer seg. Hun går ikke ut døren uten maske. Foto: Privat

Kofferten klar

Anthun forteller at brannen er det eneste folk snakker om, og det tydelig merkes på befolkningen i byen.

– Solen er neonrød grunnet alle partikler i luften. Himmelen er oransje. Alle er redd for å miste hus, dyr og helse. De fleste har kofferter klare til å evakuere.

Hun føler at hun blir godt informert fra brannvesen og myndigheter.

– Vi får «emergency alerts» på telefonen som informerer om hvilke områder som må evakueres. Forrige uke satt jeg på Four Seasons i Montecito da en «emergency alert» gikk av. Hele hotellet ulte og alle mobilene på hotellet lagde lyd! Forvirringen og uroheten var intens, sier hun.

STORE FLAMMER: Brannvesen fra hele USA prøver å redde hus og områder fra flammene. Foto: Mike Eliason , AP

«A Firefighters Nightmare»

President Donald Trump har erklært at Santa Barbara er i en nødsituasjon, som betyr at byen vil ha tilgang til alle nødvendige ressurser. Blant annet er brannmenn flydd inn fra andre stater. Tusenvis jobber på spreng for å redde det som kan reddes.

– Denne brannen er ofte nevnt som «A Firefighters Nightmare», fordi hele uken har brannen kun vært slukket ca. 15 %. I dag er den slukket 20 %, som er et veldig godt tegn, forteller studenten.

Det har vært ekstremt vanskelig å slukke brannen som har blitt døpt «Thomas» på grunn av den høye vindstyrken i området. Det blir regnet som det femte største skogbrannen i California sin historie.

– Hele situasjonen er absurd. Man tror ofte ikke situasjoner kommer til å bli så seriøs som dette har blitt, sier hun.

KNALLRØD HIMMEL: Skogbrannen setter tydelig preg på Santa Barbara. Foto: Privat

– Som å kjøre på planeten Mars

Hun bor et par kvartaler unna den nåværende evakueringsonen, men det er fortsatt ubehagelig å bevege seg utendørs på grunn av dem røykfulle luften.

– Jeg kjente det svi i øynene og hodet var ekstremt tungt.

Hun har reist til småbyer opp til et par timer unna for å komme unna.

– Venninnen min med hjerteproblemer og andre venner med astma har ikke klart å bli i byen, som også er litt av grunnen til at vi dro.

– Å kjøre litt inn i fjellene for å komme seg nordover var som å kjøre på planeten Mars! Solen var ikke til å kjenne igjen, og de rødbrune fjellene sto i ett med himmelen.

