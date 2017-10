Nord-Korea: Vi har fingeren nærmere avtrekkeren

USA og Sør-Korea innleder en ny militærøvelse, og trosser dermed kraftige advarsler fra Kim Jong-uns regime.

Den ti dager lange marineøvelsen omfatter jagerfly, helikoptre og rundt 40 marinefartøy og ubåter. Også hangarskipet «USS Ronald Reagan» er sendt til området i forbindelse med øvelsen, melder nyhetsbyrået AP.

Fredag gjentok Nord-Korea truslene om å besvare øvelsen ved å sende missiler mot stillehavsøya Guam, der USA har flere militærbaser. Nord-Korea gjør det klart at de oppfatter øvelsen som en forberedelse til en invasjon.

– USAs militære aktivitet øker vår beslutsomhet, og plasserer vår finger nærmere avtrekkeren, heter det i en uttalelse via det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Ønsker ikke krig



Den skarpe ordbruken fortsatte søndag. Samtidig forsøker USA å tone ned betydningen av øvelsen, som de betegner en «defensiv rutineøvelse», melder New York Times.

USAs utenriksminister Rex Tillerson understreker overfor CNN at de diplomatiske bestrebelsene vil fortsette «helt til de første bombene faller». Ifølge utenriksministeren har president Donald Trump gjort det klart at han ønsker en diplomatisk løsning på konflikten.

– Han ønsker ikke å gå til krig, sier Tillerson.

Tillerson har tidligere bekreftet at USA har direkte kanaler til det nord-koranske regimet, og forsøker å kjøle ned konflikten. Kort tid etterpå tok Trump til Twitter, der han slo fast at utenriksministeren kaster bort tiden når han forsøker å forhandle med Nord-Korea.

Den amerikanske presidenten har de siste månedene trappet opp truslene mot Nord- Korea. I en tale i FN i september advarte han om at USA kan bli tvunget til å ødelegge landet fullstendig. Bakgrunnen for konflikten er at Nord- Korea har nektet å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen og raketter. Nordkoreanernes begrunnelse er at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker at arbeidet med å finne en forhandlingsløsning må fortsette, og advarer om at militærmakt mot Nord-Korea vil få «fryktelige konsekvenser».

– USA har rett til å forsvare seg selv og sine allierte. Samtidig er jeg helt sikker på at ingen ønsker en militær løsning, sier Stoltenberg i et intervju med nyhetsbyrået AFP.