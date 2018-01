Nord-Korea-ekspert om Trumps trussel: – Galskap

NEW YORK (VG) Den profilerte Nord-Korea-eksperten Gordon Chang støtter ofte Donald Trump. Men ikke denne gangen.

– Dette er galskap av Trump, sier Chang da VG møter ham i New York.

Han viser til nattens Twitter-melding der USAs president slår kraftig tilbake mot den nordkoreanske lederen Kim Jong-un:

– Kan noen fra hans utarmede og sultende regime vennligst informere ham om at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp funker! skrev Trump som svar til Kims nyttårstale hvor han sa at han har en atomknapp på skrivebordet sitt.

Gordon Chang er en flittig brukt ekspert hos både Fox News og CNN. VG møter Chang i New Yorks bitende kulde kort tid etter at Trump på ny ga verden noe å snakke om.

– Jeg kunne ikke tro det da jeg hørte det, sier Chang, og slår ut med armene.

Han er mannen bak boken «Nuclear Showdown: North-Korea Takes On The World» og er en av USAs fremste eksperter på krisen i Sør-Kina-havet. Han er uvanlig opprørt i intervjuet med VG, fordi han mener Trumps melding gjør en krig mer sannsynlig.

– Vi må huske på at USA har ekstraordinær kapasitet til å avvæpne Nord-Korea uten vold, tvang eller krig. Men i stedet har vi en barnslig president på Twitter, sier Chang.

Chang om Kim: Han er ingen galning

Han har støttet Trumps tweets om Kim Jong-un flere ganger.

– Trump har faktisk en fornuftig politikk om Nord-Korea. Han vil stoppe penger fra å komme inn i Nord-Korea og har innført flere, nyttige sanksjoner mot landet. Men tvitring som dette ødelegger muligheten for å desarmere Kim Jong-un på en fredelig måte, i samarbeid med Moskva og Beijing. Han har etter min mening ødelagt denne muligheten nå, sier Chang.

Han sier at det er «altfor mye snakk om krig i Washington».

– Fingeren Trump har på twitter-knappen kan føre ham til å trykke med den samme fingeren på atomknappen, og det er det som er så farlig, sier han.

SJOKKERER IGJEN: Donald Trump rystet mange med sin melding om Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Foto: Mandel Ngan, AFP

– Mange frykter en atomkrig. Mener du vi er nær en nå?

Nord-Koreas aktivitet i fjor: * 6. mars: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. * 4. juli: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett. * 28. juli: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. * 29. august: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett som flyr over Japan før den lander i Stillehavet. * 3. september: Nord-Korea prøvesprenger det landet selv hevder er en hydrogenbombe. Dette var landets sjette atomprøvesprengning. Kilde: NTB

– Den avgåtte admiralen Mike Mullen sa nylig at USA aldri har vært nærmere en atomkrig med Nord-Korea, og det er trolig korrekt. Det er fortsatt et stykke frem dit, men vi må gjøre alt vi kan for å hindre det. Donald Trump har en mulighet til å desarmere Nord-Korea med hjelp fra Kina og Russland, men da må han snakke med dem, og ikke snakke om størrelsen på atomknappen sin, svarer Chang mens han rister på hodet.

Han snakker om hvordan han mener Trump bør legge press på kinesiske banker slik at de ikke lenger hvitvasker penger for Nord-Korea. Dette mener Chang er nøkkelen for å sabotere den unge diktatoren i Nord-Korea.

– Noen av Trumps tweets, spesielt de som har advart Kina, har vært koalisjonsbyggende, men meldinger som dette er bare koalisjonsødeleggende. I stedet for å snakke om de gode tiltakene som er innført, snakker vi om denne barnslige tweeten fra presidenten i USA. Og det blokkerer faktisk presidentens egen handlekraft, mener Chang.

Trumps atomknapp-utspill kommer samtidig med ubekreftede rapporter om at det nordkoreanske regimet forbereder en ny missiltest.