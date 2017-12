Niagarafallene islagt av ekstremkulde

Sprengkulde fører til store problemer i både USA og Canada. På grensen mellom landene er store deler av Niagarafallene frosset til is. Flere steder er nyttårsfeiringen avlyst.

Kulderekordene blir stadig flere - og verre skal det bli. Temperaturene er ventet å være lave langt utover neste uke, skriver CNN.

De mange minusgradene har gjort at store deler av Niagarafallene har frosset til is på grensen mellom Canada og USA.

SPRENGKULDE: Turistene prøver å holde varmen mens de betrakter islagte Niagara falls. Foto: Aaron Lynett , AP

Kulden ser imidlertid ikke ut til å bekymre turistene i området. Flere CBS News har snakket med beskriver synet som spektakulært, og kaller det hele et eneste stort «Winter Wonterland».

Forrige gang den ikoniske turistattraksjonen var gjenfrosset var i 2014.

Det brutale klimaåret 2017: Ødeleggende orkaner, flommer og tørke

Flere har mistet livet

Men sprengkulden fører ikke bare til spektakulære syn.

Den intense kuldebølgen har ført til at flere personer har mistet livet den siste uken. Politiet i Sør-Dakota opplyste fredag at en dame på 83 år døde som følge av kulden etter at hun krasjet med bilen sin, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etter uhellet skal hun ha forlatt bilen for å lette etter hjelp, men frøs ihjel.

I Chicago ble en mann tidligere denne uken funnet død i bilen sin, skriver CBS Chicago.

Problemer i trafikken

De lave temperaturene får nå skylden for problemer i trafikken, både på bakken og i luften.

I Minnesota er det så langt rapportert om over 1000 trafikkulykker som følge av været, skriver CBS News.

Flere veier i både USA og Canada er stengt som følge av kulden og store mengder snø. I tillegg står problemene i kø i flytrafikken. Til tross for tusenvis av rapporterte trafikkuhell, store problemer i flytrafikken.

Her hjemme: Hektisk jul for bilbergerne

– Kaldere enn gradestokken viser



Ifølge CNN ble det natt til lørdag lokal tid satt kulderekorder fra Portland i Maine til Danville i Virginia. I Midtvesten i USA har det vært hele 35 minusgrader de siste dagene.

I Worchester i Massachusetts har gradestokken i løpet av det siste døgnet vist 13 minusgrader, og dermed er rekorden fra 1903 slått.

Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk Institutt, sier at kulden kan kjennes mye kaldere ut på kroppen enn hva temperaturen tilsier.

BRRRRRRRRRRR: I New York var det så kaldt tidligere denne uken at statuer frosset. Det er verdt en skikkelig selfie for disse kvinnene. Foto: Spencer Platt , AFP

– Dette kalles effektiv temperatur, og den er avhengig av hvor mye det blåser og luftfuktigheten. Om det for eksempel er 13 minusgrader og lett bris, vil det faktisk kjennes ut som det er 23 kuldegrader, forklarer hun.

Moxnes sier at mange trolig ikke har vært forberedt på kulden.

– Det er jo ikke vanlig at det er såpass kaldt disse stedene, og da vil man naturligvis være mindre forberedt. Her hjemme i Norge er vi vant til lave temperaturer, og her er vi bedre forberedt, både når det gjelder isolasjon av hus og utstyr generelt, sier hun.