NBC: Har beviser mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver

Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kan bli siktet i forbindelse med etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget, melder NBC.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant. Etterforskningen skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset, deriblant Jared Kushner og Paul Manafort. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Dermed har den pågående Russland-etterforskningen tatt enda et skritt nærmere Det ovale kontor. Så langt er det først og fremst tidligere valgkampmedarbeidere som har vært i søkelyset, og Det hvite hus har hevdet at forbindelsen til presidenten er «minimal»

Dersom det blir tatt ut tiltale mot Flynn, vil han være det første medlemmet av Trump-administrasjonen som kan bli felt av etterforskningen. Ifølge NBC, som viser til tre uavhengige kilder med «kjennskap til etterforskningen», har Flynn vært gjenstand for Muellers etterforskning i flere måneder.

Måtte gå



Michael Flynn ble tvunget til å trekke seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar, etter kun 24 dager i jobben, da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.

Ifølge nyhetskanalen NBC har spesialetterforsker Robert Mueller nå samlet nok bevis mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren til å sikte både Flynn og han sønn, som jobbet tett sammen med faren.

Etterforskerne vil de neste dagene avhøre en rekke vitner for å samle mer informasjon om Flynns lobbyarbeid og påstander om at han skal ha deltatt i hvitvasking av penger og løyet til FBI om sine utenlandske kontakter.

Ville stanse Flynn-gransking



Den dramatiske utviklingen i Flynn-saken, setter også presidentens angivelige forsøk på å påvirke FBIs etterforskning av den tidligere sikkerhetsrådgiveren i et nytt lys. I en høring i Senatets etterretningskomité i juni, hevdet den sparkede FBI-direktøren James Comey at Trump hadde bedt han droppe etterforskningen av Flynn.

Den spesielle anmodningen skal ha kommet på et privat møte mellom Trump og Comey på presidentens kontor, dagen etter at Flynn trakk seg.

-Trump sa at Flynn ikke hadde gjort noe galt ved å snakke med russerne, men at han hadde latt han gå fordi han hadde villedet visepresidenten, sa Comey i høringen.

Comey hevder at presidenten deretter ba han la Flynn være i fred.

«Han er en bra fyr. Jeg håper du kan la dette gå»

Møtte russere



Fra før er presidentens tidligere kampanjesjef Paul Manafort og han forretningspartner Rick Gates, som også var en del av Trumps valgkampanje, siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteunndragelse, og falske forklaringer.

Manafort var en av tre sentrale personer i Trumps kampanje som sommeren 2016 hadde et møte med russere som hadde lovet opplysninger som kunne brukes mot Hillary Clinton. De to andre var presidentens sønn og svigersønn, Donald Trump jr. og Jared Kushner.

– Alvorlig for Trump



Jusprofessor Paul Schiff Berman mener det er kritisk for president Donald Trump at hans tidligere valgkampsjef er siktet for å ha konspirert mot USA.

– Dette er veldig alvorlig for Donald Trump. De spesifikke siktelsene mot Manafort og Rick Gates handler ikke om en sammensvergelse med Russland, men dette gjør at det blir satt kraftig press på disse to for å bidra i etterforskningen, sier Paul Schiff Berman til VG.

Mandag ble det også kjent at Trumps tidligere kampanjerådgiver George Papadopoulos har innrømmet å ha løyet til etterforskerne.