Nasjonalistleder ble overdøvet av motdemonstranter

Motdemonstranter overdøvet talen til nasjonalistlederen Richard Spencer ved Universitetet i Flordia torsdag kveld.

Spencers anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg «alt right» – alternative høyre.

Han mener at USA først og fremst tilhører hvite amerikanere av europeisk opphav og sier selv at han kjemper for «en fredelig etnisk rensing».

Da han holdt tale foran rundt 400 tilskuere på Universitetet i Florida (UF) torsdag kveld, ble han overdøvet av motdemonstranter, melder blant andre CNN.

Erklærte unntakstilstand



Arrangementet på UF var Spencers første besøk på et universitets-campus siden marsjen i Charlottesville i Virginia i august.

UNNTAKSTILSTAND: Politiet overvåker campus på Universitetet i Florida torsdag mens demonstranter samler seg for å protestere mot nasjonalistens Richard Spencers tale. Foto: Brian Blanco , AFP



Da ble Heather Heyer (32) drept og rundt 20 skadet av høyreekstremisten James Alex Fields jr., ssom kjørte bilen sin i høy hastighet inn i en folkemengde.

Minst 30 andre ble skadet i de påfølgende sammenstøtene mellom nasjonalister og en stor gruppe motdemonstranter.

Frykten for en ny Charlottesville-tragedie fikk Floridas guvernør Rick Scott til å innføre unntakstilstand, gi politiet større handlingsrom til å håndtere eventuelle sammenstøt samt sette Nasjonalgarden i beredskap.

Ifølge nyhetsbyrået AP er prislappen på de omfattende sikkerhetstiltakene rundt talen på en halv million dollar.

«Dra hjem, Spencer!»

Denne gangen gikk arrangementet fredeligere for seg, men stemningen på campus var meget anspent.

BLE IKKE HØRT: Den hvite nasjonalisten Richard Spencer forsøker holde talen sin i lokalet Phillips Center torsdag kveld. Foto: Joe Raedle , AFP



Spencer hadde problemer med å snakke over motdemonstrantene inne i lokalet Phillips Center, ifølge BBC.

– Dra hjem, Spencer! skrek demonstrantene.

– Jeg drar ikke hjem, jeg står her hele dagen hvis jeg må, sa Spencer, og kalte publikum «skrikende og gryntende idioter».

Publikum svarte med å skrike «Nazister er ikke velkomne her!» og «Let's go, Gators!» i en referanse til skolens idrettsmaskot.

UF-presidenten: – Jeg støtter ikke Spencer

Spencer var åpenbart fornøyd med at president W. Kent Fuchs ved UF lot ham leie lokalet.

– Dette er dagens ytringsfrihets-sak, og jeg er veldig glad for at President Fuchs har støttet oss og latt oss gjennomføre, sier Spencer til avisen Miami Herald.

President Fuchs har sagt ,både til pressen og på Twitter, at loven ikke ga ham noe valg - han måtte leie ut lokalet, men at han ikke støtter Spencer og hans ideologi.

Spencer sa til CNN tidligere denne uken at han var «beæret» over at guvernøren innførte unntakstilstand på grunn av ham.

– Jeg er tydeligvis der oppe sammen med orkaner og invasjon fra fremmede makter.