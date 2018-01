NASA skal utforske «nøkkelsone» mellom jorden og verdensrommet

Den amerikanske romfartsorganisasjonen skal utforske en hittil lite utforsket del mellom jorden og verdensrommet. Det kan gi viktige svar om «vær» i verdensrommet.

Romfartsorganisasjonen skal i løpet av denne måneden i gang med et nytt oppdrag hvor de skal utforske sonen som befinner seg der hvor jordens ytterste atmosfære og den laveste delen av verdensrommet møtes.

Flere viktige kommunikasjonssatellitter befinner seg i denne sonen, hvor det også oppstår svake bånd av lys kalt «airglow» – eller natthimmellys, på norsk.

På en pressebrifing torsdag redegjorde romfartsorganisasjonen for oppdraget, som ifølge NASA potensielt kan bidra til å forbedre modeller for værprognoser i verdensrommet.

Kan gi nyttige svar



«Været» i verdensrommet kan igjen påvirke livet på jorden, samt satellitter og astronauter som befinner seg i verdensrommet, skriver NASA i en pressemelding.

CNN skriver onsdag at området som skal utforskes også er viktig fordi det huser viktig menneskelig teknologi, deriblant satellitter som gir informasjon for GPS-systemer og radiosignaler som brukes av både fly og båter.

Det er også der astronauter befinner seg på den internasjonale romstasjonen.

NASA har lagt ut dette bildet, som viser himmelnattlyset som oppstår i området mellom jordens ytterste atmosfære og nedre del av verdensrommet, på sine nettsider:

AIR GLOW: Bildet er tatt fra den fra den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA

Sender opp satellitt



Oppdraget, som har fått navnet GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) er ifølge NASA det første vitenskapelige NASA-oppdraget hvor de skal styre et instrument på en kommersiell kommunikasjonssatellitt.

GOLD vil forsøke å forstå hva som bidrar til forandring i sonen hvor været på jorden i den laveste del av atmosfæren samhandler med solaktivitet fra oven og jordens magnetfelt, skriver NASA.

Instrumentet som skal sitte på kommunikasjonssatellitten skal sendes opp fra Fransk Guyana den 25. januar.

«Et felles mål for GOLD-oppdragene er å systematisk måle værrelaterte skiftninger i den øvre atmosfæren. For første gang vil det være mulig å se hvordan den øvre atmosfæren endrer seg både i forhold til orkaner og geomagnetiske stormer», skriver NASA om oppdraget.

KAN FÅ SVAR OM SOLVINDER: Avdelingsleder ved Norsk romsenter Terje Wahl kommenterer NASAs neste oppdrag. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Solaktivitet kan gi forstyrrelser



Avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk romsenter forklarer at aktivitet på solen, såkalt solvind, kan gi forstyrrelser i jordens magnetfelt og i ionosfæren – som er den øverste delen av jordatmosfæren.

– Disse forstyrrelsene kan lage feil i GPS-posisjoner, forstyrre kompass og lage støy på kommunikasjon mellom fly, samt radiokommunikasjon. Å forstå hvordan disse fenomenene virker kan gi bedre varslingstjenester, sier Wahl.

Han understreker at forstyrrelsene som skapes også kan påvirke satellitter og stråling som astronauter utsettes for.

– NASA vil med dette utstyret kunne se inn mot grenselaget mellom jorden og verdensrommet, sier han.

– Griper inn i klimadebatten



Wahl svarer at oppdraget ikke vil kunne si så mye om værmønstre på jorden fra dag til dag, men mener man vil kunne se mønstre om det er stor aktivitet på solen over tid:

– Ja, det vil kunne gi virkninger nedover som kan påvirke jorden. For eksempel flytte høytrykk eller lavtrykk. Dette griper også inn i klimadebatten i den forstand at solen kan påvirke klimaet på flere måter enn bare med varmen som utstråles. Foreløpig ser det ikke ut som effektene av solvinder er så store, men dette må man studere videre, sier Wahl.

