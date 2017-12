Mord ryster USA: Foreldre fryktet at datterens kjæreste var nazist - nå er han siktet for drapet på dem

Et amerikansk foreldrepar ble drept like før jul. Ifølge amerikanske medier ba de datteren holde seg unna en gutt de fryktet var nazist. Nå er 17-åringen siktet for drapene.

Scott Fricker (48) og Buckley Kuhn-Fricker (43) ble drept i sitt hjem i Reston i Virginia tre dager før jul, ifølge The Washington Post. Flere kilder forteller avisen at foreldrene fryktet at gutten som var kjæreste med deres datter var nazist.

Kuhn-Frickers mor, Janet Kuhn, sier til avisen at familiemedlemmer ba tenåringsdatteren slutte å være sammen med 17-åringen. Dette var fordi de fryktet at han ville dele ideer med henne om hvit overlegenhet og nazisme.

VG har i et stort prosjekt kartlagt nazister i USA: Det amerikanske hatet

Ifølge Kuhn tror lokale myndigheter at foreldrene fant 17-åringen, som ikke har blitt identifisert, på soverommet til datteren. Dette skal ha startet en konfrontasjon som endte med deres død. Gutten skal også ha skutt seg selv, men overlevde.

På sine nettsider opplyser det lokale politiet om at han nå er siktet for dobbeldrapet.

Her kan du få en nærmere titt på det amerikanske hatet:

Hitler-referanser

Kuhn-Fricker sendte også en e-post til datterens skole med bilder av 17-åringens poster på sosiale medier, skriver The Washington Post.

Dette innholdet var antisemittisk, homofiendtlig og inneholdt referanser til nazistenes leder Adolf Hitler, nazistenes bokbrenning og hvit overlegenhet, ifølge avisen.

VG har møtt en som arrangerte høyreekstreme demonstrasjoner i USA i år: Skjelte ut dødsoffer

I e-posten skal Kuhn-Fricker ha skrevet at hun ikke hadde hatt lyst til å rapportere om gutten hvis han oppførte seg som en vanlig tenåring, men hun mener han er «et monster».

– Han gjorde disse valgene. Han sprer hat, skrev hun, ifølge Washington Post om den 17 år gamle gutten.

Her blir den høyreekstreme lederen og nynazisten Jason Kessler jaget etter demonstrasjoner tidligere i år:

Demonstrasjoner i samme stat

Tidligere i år var det voldelige opptøyer i Charlottesville da rasistgruppen Ku Klux klan og nynazister arrangerte demonstrasjoner.

32 år gamle Heather Heyer ble drept og 19 ble skadet, etter at James Fields Jr. kjørte inn i en gruppe motdemonstranter. Han er en uttalt nazisympatisør.

Antifascistiske Redcorn: Vil drepe rasistene

President Donald Trump fikk kritikk da demonstrasjonene pågikk, ettersom han ikke ga de høyreekstreme ansvaret for volden. Han sa at begge sider hadde skylden. Ifølge professor Jalance Schmidt ved University of Virginia, legitimerte presidenten dermed høyreekstreme.

– Han gir nazistene støtte og selvtillit, og dette skiller ham fra alle tidligere presidenter, har hun uttalt i VGs reportasje amerikanske nynazister

Alt-right-bevegelsen, som har støttet presidenten, var også med på demonstrasjonene.

Her kan du se minneseremonien etter Charlottesville-demonstrasjonene: