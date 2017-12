«Miss America»-ledelsen trekker seg etter avsløringer

Flere sentrale ledere av «Miss America» har sendt eposter til hverandre der de har snakket nedlatende og sexistisk om tidligere vinnere. Nå trekker de seg fra vervene sine.

En rekke personer sentralt i toppledelsen av «Miss America» har trukket seg med umiddelbar virkning etter at det har kommet frem flere interne eposter, der de skriver nedlatende om flere av deltakerne.

Sam Haskell, som er øverste leder for konkurransen, har blant annet trukket seg. Det har også styrelederen Lynn Weidner og flere andre styremedlemmer.

Oppsigelsene har kommer etter at 49 tidligere «Miss America»-vinnere signerte et opprop i kjølvannet av en epostavsløring i Huffington Post tidligere denne uken.

TREKKER SEG: Sam Haskell, som var en av topplederne for «Miss America»-konkurransen trekker seg etter epost-skandale. Foto: ETHAN MILLER, AFP

Der kom det blant annet frem at ledelsen og styremedlemmer hadde snakket nedsettende om flere av de tidligere vinnerne med seksuell karakter.

Sam Haskell ga ut en skriftlig uttalelse fredag kveld der han unnskyldte seg, samtidig som han skriver at artikkelen i Huffington Post var uærlig, misledende og forkastelig.

Kalte moren til tidligere vinner for søppel

Caressa Cameron, som ble kåret til «Miss America» i 2010, sier til Huffington Post at det ikke handler om et problem med hva ledelsen har sagt, men heller et problem som omhandler respekt og lederstil.

VINNER: Bildet viser Caressa Cameron da hun ble kåret til «Miss America» i 2010. Foto: ERIC JAMISON, AP

Cameron forteller at hun flere ganger har følt seg dårlig behandlet av ledelsen. Blant annet da Haskell, ved en feiltagelse, sende henne en epost der han refererte til moren hennes som «uutdannet søppel».

Avsløringene førte til at Cameron, i likhet med en 48 andre tidligere vinnere, krevde at ledelsen gikk av.

– Jeg tror ikke dette er slutten. Kvinner som har så mye driv, er så godt utdannet og har et så stort nettverk – vi kan definitivt gjøre dette (Miss America konkurransen) bedre enn den noensinne har vært, sier hun til avisen.