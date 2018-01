Millioner viste sin avsky mot Trump

NEW YORK (VG) Over hele USA samlet millioner seg i massedemonstrasjoner for kvinners rettigheter - og mot USAs president Donald Trump.

«Trump er et mareritt», «Shithole in One», «Still Trump for riksrett», «Velg en klovn, forvent et sirkus» sto det på noen av de hundrevis av bannerne VG så i New York lørdag.

Minst 200 000 kvinner - og overraskende mange menn - hadde møtt frem i New York for å vise sin avsky mot den historisk upopulære Donald Trump på hans ettårsdag som president.

Så sjikanerende var en del av plakatene at de er for grove til å gjengi i VGs spalter. Noen av dem handlet også om Trumps angivelige seksuelle preferanser og påståtte utroskap med pornostjernen Stormy Daniels.

Andre plakater var mer raffinerte og med et klart budskap til alle om å stemme under mellomvalget senere i år.

Da demonstrantene passerte Trump International Hotel ved Columbus Circle like ved Central Park, startet en massiv pipekonsert. Ekstra politi- og sikkerhetsfolk var kalt inn og sørget for at alt gikk fredelig for seg.

KLAR TALE: Hundretusener av mennesker marsjerte på Manhattan i New York lørdag. Foto: Stringer, REUTERS , Reuters

I Washington D.C., Los Angeles, Philadelphia, Chicago, Houston og mange andre byer samlet også flere hundretusen seg i gatene. I Los Angeles blir det rapportert om 500.000 mennesker. I Chicago er tallet 300.000. Til sammen var det millioner.

Presidenten selv, som ble tvunget til å avlyse sin planlagte weekendtur til sin private luksusresort Mar-a-Lago på grunn av den pinlige budsjettkollapsen i USA, hadde åpenbart et helt annet syn på det som skjedde på hans ettårsdag:

– Nydelig vær over hele vårt fantastiske land, en perfekt dag for kvinner å marsjere. Kom dere ut for å feire våre historiske milepæler og enestående økonomiske suksess. Laveste arbeidsledighet blant kvinner på 18 år, skrev Trump på Twitter, og fikk skryt av sin rådgiver, Kellyanne Conway, som mener dette er «en av de beste tweetene noen sinne».

– Hvem har lyst å fortelle ham?, skriver Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes Hus, på Twitter om Trumps melding.

– Trump er en elendig president for dette landet - og for hele verden. Han er en giftig og ukvalifisert president, sier Natasha Andrews, som sammen med datteren gikk med banner med påskriften «Shithole in one», en klar melding til den golfelskende Trump som nylig kalte afrikanske land for «dritthøl» under et møte om innvandring.

MISLIKER TRUMP: 15 år gamle Kara Andrews protesterte mot Donald Trump på denne måten. VG har tillatelse fra hennes mor til å publisere bildet. Foto: ROBERT SIMSØ

– Det var en ekstremt provoserende kommentar. Våre foreldre kom til USA fra Afrika og bygde seg opp et liv her. Vi er alle et resultat av det, sier Natasha, som er stolt over at datteren Kara på 15 også deltar i marsjen.

– Jeg går i denne marsjen for å få opp øynene til folk for hva som skjer i landet vårt. Dette handler om kvinners rettigheter - og er klar protest mot Trump, sier 15-åringen.

Andre paroler under kvinnemarsjene var for retten til selvbestemt abort og for likelønn.

Mange paroler handlet om det såkalte DACA-programmet som avsluttes i mars. Dette programmet gjør det mulig for barn som ble tatt ulovlig med til USA av sine foreldre før de var 16 år, å få fornyet arbeidstillatelse.

DACA er en nøkkel for at statsadministrasjonen skal åpnes igjen etter at den natt til lørdag gikk inn en såkalt «shutdown» fordi det ikke er enighet om årets budsjett.