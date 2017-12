Mener Trump indirekte kan ha implisert seg selv i Russland-sak

Etter en Trump-tweet lørdag, stilles det spørsmål ved om presidenten har visst mer enn han sier om Russland-saken. – Falske nyheter!, svarer Trump, og avviser anklagene.

Fredag innrømmet Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at han hadde løyet om kontakten han hadde hatt med Russland i overgansperioden etter det amerikanske valget.

Etter at dette ble klart, sendte Donald Trump ut en tweet om hendelsen. Første setning i denne tweeten har vakt reaksjoner.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI, skrev han.

Grunnen til at dette skaper reaksjoner, er at den tidligere FBI-direktøren James Comey, som også fikk sparken av Trump, vitnet at Trump ringte ham og ba ham la være å etterforske Flynns Russland-kontakt. Trump har tidligere uttalt at Comey løy om møtene med presidenten.

Når Trump nå skriver at han visste at Flynn hadde løyet til FBI, ses det i sammenheng med det Comey tidligere har fortalt.

– Han ba Comey om å la være å etterforske Flynn, og det virker jo som om han må ha visst mer enn han sier. Det er alvorlig, sier USA-forsker Alf Tomas Tønnessen.

Trump: Ingen sammensvergelse

Trump: – Falske nyheter!

Presidenten selv har merket seg reaksjonene tweeten hans har skapt. I en ny tweet søndag svarer han kritikerne.

– Jeg ba aldri Comey om å slutte å etterforske Flynn. Bare mer falske nyheter som dekker enda en løgn fra Comey! skriver han.

Dermed avviser at han ba Comey la være å etterforske Flynn, noe den tidligere FBI-sjefen sier skjedde.

Konfrontert med Trumps twittermelding fra lørdag, skrev Trump-advokat John Dowd til The Washington Post at:

– Twittermeldingen er kun en omskriving av det Ty Cobb uttalte i går. Jeg viser videre til Comeys vitnemål om Flynns svar. Jeg har ingenting annet å legge til, sier Dowd.

Reagerer på Trumps avvisning

Alf Tomas Tønnessen mener Trump med sin twittermelding fra lørdag ubevisst har gitt inntrykk av at han har visst mer om Russland-saken og Flynns rolle i den enn hva han tidligere har gitt uttrykk for.

– Man er nødt til å vite hva presidenten visste og når han visste det, sier han.

Historieprofessor og USA-kjenner Ole Moen mener også det er grunn til å stille spørsmål ved hvor mye Trump har visst når, og mener Trumps twitter-melding lørdag kan bidra til spesialetterforsker Muellers etteforskning.

Han reagerer særlig på den siste twitter-meldingen søndag, der Trump avviser at han ba Comey droppe å etterforske Flynn.

– Frykten for at Trump skulle benekte dette var jo det som gjorde at Comey skrev ned alt han hadde snakket med Trump om hver gang han snakket med ham. Han sa jo selv han var redd Trump ville lyve om det, sier han.

– Kan bli mer alvorlig

Spesialetterforsker Muller etterforsker Trump-kampanjens bånd til Russland. En av de tingene han undersøker, er nettopp om Trump har forsøkt å hindre etteforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget.

Tønnesen påpeker at Muller har et stort aparat i sin etterforskning.

– Hvis Flynn er villig til å samarbeide risikerer Trump at dette blir mer alvorlig fremover, sier han.

Washington Post understreker at det finnes en mulighet for at presidenten rett og slett kan ha husket feil om sparkingen. Tønnesen tror imidlertid ikke Trumps tweet kan ha vært en slik tilfeldig feil.

– Trump må ha visst mer, sier han.

