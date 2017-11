Mann skjøt seg selv og kona under diskusjon om våpen i kirken

Diskusjonen om våpensikkerhet i USA endte i et eksempel på alt annet enn det.

En menighet fra metodistkirken i Tellico Plains i delstaten Tennessee var samlet for en lunsj før thanksgiving. På bakgrunn av skytemassakren i Texas tidligere i måneden, snakket menigheten om våpen i kirker og andre gudshus, sier det lokale politiet til ABC News.

Episoden skjedde under en diskusjon om våpensikkerhet.

– Vel, jeg har pistolen min med meg over alt, skal mannen ha sagt. Han tok våpenet ut av lommen, tømte det for ammunisjon og sendte det rundt til de som ville se. Etter pistolen hadde gått runden rundt, satte han magasinet tilbake og la våpenet i lommen.

Senere kom en annen fra kirken og ville se våpenet. Ifølge politiet tok 81-åringen da pistolen ut av lommen, og trakk av ved et uhell.

Kulen sveipet hans egen hånd, men kona gikk det verre med. Skuddet gikk inn på venstre side av magen, kom ut på andre siden, før den fortsatte gjennom høyre underarm. Fra armen traff kulen veggen, spratt tilbake og landet i rullestolen hennes, ifølge politiet. Hverken kona eller mannen fikk livstruende skader.

Til ABC News sier politisjef Russ Parks at ingen andre ble skadet i hendelsen, og at de heller ikke sikter mannen.

– Dette var et uhell. Han bare glemte at han ladet våpenet igjen, før han legger til:

– Vi jobber for tiden med et program om våpensikkerhet for lokalbefolkningen. Noen ganger får vi ikke nok av det.

Mannen var i lovlig besittelse av våpenet.

