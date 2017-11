Mann skjøt og drepte fire i California

Fire mennesker er drept og ti er såret, blant dem tre barn, etter at en væpnet mann åpnet ild i et lite lokalsamfunn i Nord-California.

Gjerningsmannen avfyrte skudd på minst syv ulike steder i Rancho Tehama, blant annet på en barneskole.

Mannen åpnet også ild mot biler og tilfeldige forbipasserende med et automatgevær og flere andre våpen, opplyser visesheriffen i Tehama County, Phil Johnston.

Johnston sier at politiet ennå ikke har full oversikt over situasjonen og utelukker ikke at det kan være flere ofre.

Ifølge lokale medier begynte det hele som en krangel i en bolig, der de første skuddene ble avfyrt.

Et av de skadede barna skal ha blitt skutt på skoleområdet, mens et annet barn skal ha blitt skutt i en bil sammen med en dame som også ble skadet i hendelsen.

– Skytteren ble drept på åstedet. Vi får også hjelp til etterforskningen av FBI, sier assisterende sheriff Phil Johnston ved sheriffkontoret i Tehama fylke i en pressekonferanse tirsdag morgen lokal tid.

Ifølge assiseredne sherrif skal gjerningsmannen skal ha brukt en semi-automatisk rifle og to håndvåpen i angrepet.

SPERRET AV: Området rundt Rancho Tehama barneskole i California er sperret av etter skyting. Foto: Jim Schultz , Ap

Serie av skudd inn i klasserommet



Et vitne som jobber på en kafè i nærheten av skolen forteller til KRCR News Channel 7 at hun hørte mellom 90 til 100 skudd. Vitnet forteller også at hun så en Honda som kom kjørende forbi med knuste ruter etter skudd.

Coy Ferrieira skulle levere datteren sin i barnehagen ved skolen, da han hørte noe han sier hørtes ut som fyrverkeri. En ansatt ved skolen skal så ha kommet løpende ut og ropt at barna skulle komme inn i klasserommet fordi noen skjøt mot skolen.

Ferreira forteller til avisen at han løp inn i et klasserom med 14 studenter, og at en serie av skudd kom inn gjennom vinduene i klasserommet. En elev ble truffet, forteller Ferreira.

Barnet skal ha vært ved bevissthet og snakket. Han fortalte også at en annen elev, i et klasserom i nærheten, ble skutt under armen. Også denne eleven skal ha vært ved bevissthet etter å ha blitt skutt.

Rancho Tehama har i underkant av 1.500 innbyggere og ligger utenfor småbyen Red Bluff

VG kommer tilbake med mer.