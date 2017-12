Mann (28) ble drept av politiet etter falskt nødanrop

En uskyldig mann ble drept i Kansas i USA etter et tulleanrop til politiet.

28 år gamle Andrew Finch ble denne uken drept av Kansas-politiet etter at noen hadde ringt politiet angående en alvorlig hendelse på adressen hvor han bodde.

Personen som ringte politiet hevdet at faren hadde blitt skutt i hodet, og at han selv sto og holdt moren sin og en av søsknene sine mens noen pekte med våpen mot ham – på Finchs adresse, skriver NBC News.

Les også: Drapet som ryster USA

Politiet omringet derfor huset til Finch og forberedte seg på en gisselaksjon.

Da 28-åringen ble bedt om å strekke hendene i været, ble han skutt idet han beveget hendene rundt livet, ifølge politisjef Troy Livingston.

En 25 år gammel mann fra Los Angeles er nå arrestert for å stå bak det falske anropet.

Fått med deg denne? Jordan Edwards (15) skutt og drept av politiet i USA

Mannen skal ifølge NBC ha ringt inn det falske anropet for å ta hevn for en konflikt han hadde med noen i forbindelse med dataspillet «Call of Duty».

Finch, som altså bodde på adressen som ble oppgitt, skal ikke ha spilt dataspill.

– På grunn av handlingene til en vitsemaker, har vi et uskyldig offer, slår politisjef Livingston i Kansas-politiet fast, ifølge NBC.

Få med deg: Politimann frikjent for drap: – Noe av det verste jeg har sett

Livingston beskriver det falske nødanropet som en «tragisk og meningsløs handling».

– Hendelsen er et mareritt for alle involvert, inkludert familien og politiet, sier han.

Sjokkerte USA: Svart mann i rullestol skutt av politiet

Familien til Finch reagerer sterkt på hendelsen.

– Hva gir politiet rett til å åpne ild? Politibetjenten drepte sønnen min etter en falsk beretning, sier moren hans.