Måtte ut av rettssalen da han så seg selv bli meid ned

James Fields Jr. er siktet for overlagt drap etter at han kjørte inn i en menneskemengde. Rettssaken er sterk kost for ofrene hans.

32 år gamle Heather Heyes ble drept, og 35 andre skadet, da James Fields Jr. kjørte inn i et demonstrasjonstog i Charlottesville i august i år.

Demonstrantene hadde møtt opp for å vise sin avsky mot de forskjellige høyreekstreme grupperingene som marsjerte i byen. Fields selv befant seg langt ute på det såkalte «alternative høyre», og hadde uttrykt pro-nazistiske holdninger i forkant.

Nå er han siktet for ett overlagt drap, i tillegg til en rekke andre punkter. Den drepte kvinnens foreldre, og flere av de som ble skadet i bilangrepet, følger rettsprosessen.

Her treffer bilen menneskemengden. OBS: Sterke bilder

– Få meg ut

Flere av dem var ikledd t-skjorter med bilde av Heather Heyes, og et nå berømt sitat fra hennes siste Facebook-oppdatering: «Hvis du ikke er rasende så har du ikke fulgt med.»

Ett av ofrene til stede var Marcus Martin. Øyeblikket der han kastes i været av bilen er fanget på bildet øverst i saken. Da aktoratet viste flere, hittil ukjente videoer fra angrepet ble det for mye for ham.

– Få meg ut, skal han ha skreket da han hoppet opp av plassen sin, ifølge New York Times.

Han ble fulgt ut av to støttespillere.

Saken fortsetter etter bildet

SKADET: Marcus Martin (i rullestol) på en minnemarkering tidligere i år. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Fant blodspor

SIKTET: Den antatte gjerningsmannen James Fields Jr. Foto: Albemarle-Charlottesville Regional Jail

Rettsmøtet var en høring for å fastslå tiltalen mot Fields. Aktoratets eneste vitne, etterforskeren Steven Young, fortalte om hvordan han fant blodspor på Fields’ Dodge Challenger da de tok ham igjen et lite stykke fra åstedet.

Han sa også at det ikke fantes bevis for at Fields’ bil hadde blitt angrepet i forkant av angrepet. Dette undergraver hans forklaring om at han hadde forsøkt å flykte fra angripere da han meide inn i menneskemengden.

Fields skal ikke ha reagert på opptakene av dødsferden, og forholdt seg ellers i ro, ifølge New York Times.

Det er ventet at tiltalen vil være klar snart, og Fields risikerer livstid i fengsel.

Stor VG-spesial: Det hvite raseriet

Fikk Trump i knipe

Saken skapte hodepine for USAs president Donald Trump.

Han fikk massiv kritikk da det ble oppfattet at han la skylden for hendelsen delvis på motdemonstrantene.

Saken fortsetter etter videoen

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold, sa Trump på en pressekonferanse, og la til:

– På mange sider.

Trump forsvarer Charlottesville-uttalelser: – Ordene var perfekte