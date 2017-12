Loddtrekning avgjør ellevilt valgdrama i Virginia

WASHINTGON, D.C. (VG) Tenker du av og til at de som lager politiske filmer og i TV-serier gjør dramaet i overkant urealistisk? Da har du ikke hørt siste nytt fra delstatspolitikken i Virginia, USA.

I et valgdrama av de helt sjeldne står det nå nemlig helt likt mellom to kandidater til Representantenes hus i Virginia. Både republikaneren David Yancey og demokraten Shelly Simonds er registrert med 11.608 stemmer i sitt distrikt, Virginias 94. distrikt.

Men det har vært mye att og frem før tre dommere i dag kom til den konklusjonen. Hør bare her:

• I første opptelling av de 23.216 stemmene fra forrige måned ble det klart at Yancey hadde fått 10 stemmer flere enn Simonds.

• Det jevne resultatet førte imidlertid til en omtelling tirsdag denne uken. Den viste et nytt resultat; Simonds vant med én enkelt stemme.

• Ledere fra begge partier var tirsdag enige om dette, og Republikanerne gratulerte Simonds med sieren.

• Onsdag har dette likevel endret seg enda en gang. Tre dommere har nemlig godkjent en stemme som tirsdag ble avvist. Den går til Yancey. Dermed er det nå dødt løp.

Feiret for tidlig



Bakgrunnen for at den ene stemmen først ikke var godkjent var at velgeren hadde krysset av på begge de to kandidatene. Da Republikanerne ble klar over dette – etter at de først hadde sagt seg enig i at Simonds vant med én stemme - mente likevel at den burde telle med, og gå til deres kandidat, fordi velgeren tilsynelatende hadde forsøkt å stryke ut krysset han, eller hun hadde satt ved siden av den demokratiske kandidatens navn.

AVGJØRENDE: Det var denne stemmeseddelen man til slutt valgte å telle som en stemme til den republikanske kandidaten. Foto: , AP

Når velgeren samtidig alle andre steder på valgseddelen hadde stemt republikansk, inkludert i valget av guvernør, sa dommerne seg enige.

– Domstolen erklærer at det ikke er noen vinner i dette valget, sier dommer Bryant L. Sugg, ifølge Washington Post.

Dermed kan ikke Simonds og demokratene juble over seieren likevel. Tidligere onsdag fortalte hun CNN hvor opprømt og lykkelig hun var over å vinne.

– Da jeg skjønte at det bare handlet om én enkelt stemme måtte jeg ta en pust i bakken. Men etterpå feiret vi. Alle jeg snakker med sier at de føler de hadde den avgjørende stemmen, sa Simonds.

Den feiringen kom altså for tidlig. Og i stedet vil trolig mange nå angre på at de IKKE stemte, og slik sett faktisk kunne blitt den avgjørende stemmen.

Simonds har i skrivende stund ikke kommentert den siste utviklingen.

OMTELLING: Valgkomiteen måtte tirsdag telle stemmene på nytt ettersom bare 10 stemmer skilte David Yancey og Shelly Simonds i den første opptellingen i november. Foto: Ben Finley , AP

Trekkes fra glassbolle



Men så lenge Demokratene trodde de hadde vunnet hadde de også svært god grunn til å feire. For ikke bare betydde det en ekstra representant for dem i Virginia, men det betydde også slutten på et 17 år langt republikansk flertall i Representantenes hus.

Fra 51-49 i deres favør var det plutselig nå 50/50. Det kan være av helt avgjørende med tanke på hvem som får gjennomslag for sine saker i Virginia. En delstat som på nyåret for en guvernør fra Demokratene.

Nå er det derimot fullstendig uklart hvordan dette kommer til å ende. Ifølge delstatslovene skal det nemlig gjennomføres loddtrekning dersom to kandidater får like mange stemmer. Ifølge James Alcorn, som er leder for Virginias valgstyre, komme det trolig til å skje ved at man trekker en av de to kandidatenes navn ut av en glassbolle.

Det er foreløpig uklart når dette kommer til å skje.

Dramaet vil trolig likevel neppe være over med den loddtrekningen. Taperen der har nemlig rett til å kreve enda en omtelling.

Trenger du noen gang overbevises om at hver stemme teller er det altså bare å hente frem igjen denne artikkelen.

P.S. I to andre distrikt i Virginia vil det også bli gjennomført omtellinger. Dette valgdramaet kan med andre ord få en snarlig oppfølger.