Kolleger ber Al Franken trekke seg etter anklager om seksuell trakassering

WASHINGTON, D.C. (VG) En rekke av Minnesota-senatorens kollegaer fra Det demokratiske partiet i Senatet ber ham nå gå av.

Onsdag formiddag sendte den ene senatoren etter den andre ut pressemeldinger der de ba Al Franken om å gå av, i det som fremstår som en koordinert aksjon.

Like etter klokken 12.30, lokal tid, har minst ni kvinner og fem menn gjort dette.

Blant dem er Kirsten Gillibrand, Claire McCaskil, Kamala Harris og Bob Casey.

– Som en mor som må forklare dette til mine barn mener jeg at han må sette et eksempel som viser at dette ikke er akseptabelt, sier Gillibrand.

Partiets formann, Tom Perez, støtter senatorene som mener Franken må trekke seg.

– Senator Al Franken bør gå av. Alle må ta ansvar for å bygge en kultur hvor man respekterer kvinner i enhver industri og på enhver arbeidsplass. Det inkluderer vårt parti, skriver Perez på Twitter.

Totalt er det 46 demokratiske senatorer, inkludert Franken selv i Senatet. Det betyr at rundt en av fire av hans kolleger nå mener han bør trekke seg.

Fire kvinner anklager ham



Bakgrunnen for at kollegene ber Franken gå av er at minst fire kvinner de siste ukene har beskyldt ham for upassende oppførsel.

Den første kvinnen som anklaget politikeren, var radiojournalisten Leeann Tweeden. 16. november offentliggjorde hun et bilde fra 2006, der Franken, som da var komiker, smiler bredt mens han later som han griper etter brystene hennes mens hun sover på et militærfly i forbindelse med en USO-turné i Midtøsten.

Hun fortalte også at han hadde oppført seg uanstendig i forbindelse med at de øvde på en humorsketsj, der de skulle kysse.

Franken sier han føler seg flau og skamfull over beskyldningene, og har beklaget det dersom han har gjort noe enkelte kvinner har mislikt. Han har derimot sagt at han ikke husker sketsj-episoden på samme måte som Tweeden.

Senatoren, som ble valgt for første gang i 2008, har sagt at han gjerne ser at etisk komité i Senatet etterforsker anklagene mot ham. Han har også lovet å samarbeide med en slik komité.

Ikke kommentert



Franken har foreløpig ikke kommentert kollegenes krav om hans avgang, men har annonsert at han vil komme med en uttalelse torsdag.

Samtidig som Demokratene nå går ut mot en av sine egne har Det republikanske partiet denne uken igjen besluttet å gi finansiell støtte til Roy Moore, som stiller som kandidat til å bli senator fra Alabama i et spesialvalg neste uke. Det til tross for at Moore er anklaget av en rekke kvinner for seksuell trakassering, inkludert å ha antastet en kvinne som den gangen var bare 14 år.

President Donald Trump har også gitt sin fulle støtte til Roy Moore. Samtidig har han sagt at beskyldningene mot Franken er «Virkelig ille».