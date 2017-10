Jusprofessor om siktelsene: Derfor er dette kritisk for Trump

NEW YORK (VG) Jusprofessor Paul Schiff Berman mener det er kritisk for president Donald Trump at hans tidligere valgkampsjef er siktet for å ha konspirert mot USA.

– Dette er veldig alvorlig for Donald Trump. De spesifikke siktelsene mot Manafort og Rick Gates handler ikke om en sammensvergelse med Russland, men dette gjør at det blir satt kraftig press på disse to for å bidra i etterforskningen, sier Paul Schiff Berman til VG.

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans assistent Rick Gates er arrestert, blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteunndragelse, og falske forklaringer.

Også tidligere Trump-medarbeider, George Papadopoulos, er siktet for å ha løyet til FBI, noe han innrømmer.

Paul Schiff Berman er jusprofessor ved George Washington-universitet i Washington, og han er sikker på at det kommer nye avsløringer i tiden som kommer.

– Dette er bare begynnelsen og ikke slutten for denne etterforskningen. Det er garantert mye mer som kommer. Alle påstander om at dette bare er en politisk motivert heksejakt kan nå kastes rett ut av vidnduet, fordi spesialetterforsker Mueller klarte å overbevise en dommer om at det var nok bevis til å samle en storjury - og så klarte de å overbevise storjuryren om at det er nok bevis til å ta ut tiltaler mot Paul Manafort og Rick Gates, sier professoren.

– Løy

Paul Manafort var valgkampsjef for Trump en periode i 2016, før han ble erstattet av Steve Bannon. Manafort har blitt anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter overføre millionbeløp til Washington i 2012.

Han var sammen med Trumps sønn Donald Jr., og svigersønn Jared Kushner, i møtet i Trump Tower, som kom i stand ved at Donald Jr. ble lovet en drittpakke mot Clinton fra russiske myndigheter.

I rettsdokumentene kommer det også frem at Trumps tidligere rådgiver George Papadopolous innrømmer å ha løyet til etterforskerne.

– Den saken handler om en sammensvergelse, for han løy om det å få kontakt mellom Trumps valgkampapparat og russiske kontakter, sier Paul Schiff Berman, og legger til:

– Det er ikke overraskende at Robert Mueller begynte med å se på dette fra et finansielt ståsted, fordi det er mye lettere å bevise enn en ren sammensvergelse. Paul Manafort, Donald Trump, Trumps familie og hans rådgivere har en lang og dyp kontakt fra sitt eiendomsimperium med tvilsomme karakterer som driver med hvitvasking fra både Russland og tidligere Sovjetunionen, sier jusprofessoren.

Trumps støttespillere mener dette er en heksesjakt. En av dem er Jeffrey Lord, en av Donald Trumps mest profilerte supportere i offentligheten.

Russland-etterforskningen # Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes Hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for dette. # Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Trump nekter for at han er under etterforskning. # Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. # Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

Han sier til VG at han overhodet ikke er imponert over det som nå kommer frem.

– Disse avsløringene har overhodet ingen forbindelse til Trumps valgkamp. Siktelsene handler om saker som Paul Manafort og hans assistent Rick Gates gjorde utenom det, sier Jeffrey Lord.

– Er ikke alvorlig

Han har personlig møtt Paul Manafort og sier at han er en typisk Washington-lobbyist, en ekspert på å knytte kontakter, gjøre avtaler og tjene utrolige pengesummer på det.

– Hva synes du om at Trump ansatte ham som valgkampsjef?

– Da det skjedde, var jeg positiv fordi jeg visste at Manafort hadde enorm politisk erfaring, på et tidspunkt da Trump forsøke å profesjonalisere sin egen valgkamp. Det virket som en fornuftig ansettelse. Men da det senere kom frem hvilke avtaler han hadde gjort tidligere, som privatperson, så ble han sparket med én gang, sier Jeffrey Lord.

TRUMP-VENN: Jeffrey Lord mener at pågripelsene av Paul Manafort og Rick Gates ikke beviser noe som helst. Foto: Matt Rourke, AP

– Hvis du ikke hadde vært supporter av Donald Trump og jeg sa til deg at «Trumps tidligere valgkampsjef er siktet for en konspirasjon mot USA», ville ikke du ment at det var alvorlig for Trump?

– Nei, det er ikke alvorlig. Paul Manafort er en lobbbyist som gjorde private avtaler. Dette skjedde ikke under valgkampen. Det hadde overhodet ingenting med valgkampen å gjøre, svarer Lord.

– Hva med at George Papadopoulos nå innrømmer å ha løyet?

– Det som er kommet frem der, er at han snakket med en professor som hadde kontakter i Russland, og at han ikke fortalte sannheten om det. Men det er ikke en sammensvergelse med russerne. Det er bare latterlig hele greia. I kveld skal jeg holde en tale i et fylke hvor flesteparten stemte på Donald Trump. Jeg kan fortelle deg at russerne ikke hadde noe med det å gjøre.

– Men det er kommet frem at russiske hackere bidro til å spre informasjon til velgere som ikke visste hvem de skulle stemme på?

– Det er såvidt jeg vet ikke ulovlig. Dette er et fritt land og vi velger selv hvor vi får informasjonen vår fra, svarer Jeffrey Lord.

– Mange sier at snøballen nå har begynt å rulle?

– Til dem sier jeg bare at snøballen akkurat smeltet.