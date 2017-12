Julens snåleste nyheter

Hørt om mannen som ville kjøpe sheriffens bil med marihuana? Eller gutten som ringte nødtelefonen for å rapportere at Grinchen ville stjele julen?

Her er et knippe av de rareste nyhetene som har dukket opp på nyhetsbyrået Associated Press på det amerikanske kontinentet i julen.

Mange amerikanske delstater har legalisert marihuana-bruk og mange av nyhetsklippene dreier seg om det.

For eksempel, ekteparet i 80-årene som ble stoppet av politiet for en trafikkforseelse i byen York i Nebraska denne uken. Da den lokale tjenestemannen kikket inn i parets pickup, ble han slått av den tunge, rå lukten av marihuana.

Da politiet ransaket bilen fant de ikke mindre enn cirka 30 kilo av det narkotiske stoffet i bilen, ifølge York News Times.

Man kan vel si at ekteparet var på en skikkelig «roadtrip» på turen fra California til Vermont, som var reisemålet. Da de ble spurt om hva de skulle bruke de 30 kiloene til, svarte de – julegaver!

Men, mye tyder på at barnebarna går en fattig jul i møte: Gamlingene må tilbringe høytiden i fengsel.

Julestrømpen er for lang

Byen Sedalia i delstaten Missouri fikk ideen om å komme i Guinness rekordbok ved å lage verdens største julestrømpe. Ved hjelp av sygrupper fra byens kirker fikk de sydd en strømpe som var nesten 54 meter lang. Byen slår dermed den forrige rekordholderen, den italienske byen Carrara, med hele 32 meter, ifølge Sedalia Democrat.

Problemet er imidlertid at syerne har vært for flinke. Sedalia har nemlig ingen bygning som er høy nok for julestrømpen ...

Tatt på fersken

En kvinne prøvde å komme seg ut av butikken med varer for 1000 dollar – nesten 10.000 kroner. Problemet var at hun nok hadde valgt seg ut feil butikk å robbe denne dagen i byen Framingham i Massachusetts.

Akkurat denne butikken var nemlig fylt til randen med politifolk, som var der i forbindelse med et veldedighetsarrangement til inntekt for fattige barn, ifølge Boston Globe.

Kvinnen prøvde å spasere ut med en stor pose ubetalte klær og interiørartikler, men ble stoppet av politiet. Den hjemløse og pengeløse kvinnen ble istedet idømt en bot på 250 dollar for tyveriet og basketaket som oppsto etter at hun prøvde å komme seg unna politistyrken.

30 METER JOINT: Her er marijuana-entusiaster i byen Worchester i delstaten Massachusetts i ferd med å rulle en 30 meter lang marijuana-sigarett. En lokal cannabis-klubb står bak prosjektet som krevde over en kilo marijuana som ble donert av klubbens medlemmer. Delstaten vedtok i fjor å legalisere oppbevaring og bruk av det narkotiske stoffet. Foto: Chris Christo , AP

Gress-elig god pris!

Sheriff Jason Mikesell i Colorado Springs i delstaten Colorado skulle selge sin private SUV, og la den ut på annonsenettstedet Craigslist. Han fikk kjapt svar fra en 39-årig mann som var interessert, ifølge The Gazette.

Mannen, som ikke visste at Mikesell var sheriff, sendte like godt en tekstmelding med bilde av hva det han ville betale for bilen med: En stor pose marihuana!

Mikesell avtalte å møte 39-åringen, og tok med seg et par politikolleger til møtestedet. Der fant de mannen med en 41-årig venninne og to kilo illegal marijuana i bilen. Begge ble arrestert på stedet. Mikesell sier til Gazette at han ikke kommer til å legge ut ny annonse på bilen.

Viktig å sette pris på læreren

For noen foreldre holder det ikke å skryte av lærerne eller gi dem en gøyal kaffekopp til jul.

Mary Sommers, moren til en elev ved en skole i byen Kettering i delstaten Ohio, synes de vanlige påskjønnelsene var litt i snaueste laget. Hun fikk derfor laget vinflasker med bilde av sønnen på etiketten, som hun og mannen hennes delte ut til hans lærere.

På etiketten sto det også: Barnet vårt er muligens grunnen til at du drikker, så nyt denne flasken fra oss, ifølge Dayton Daily News.

– Hvem trenger vel ikke et glass vin etter å ha undervist en unge som min, sa hun humoristisk til avisen som ble oppmerksom på saken etter at hennes eldste sønn skrev om det på Twitter.

Hallo 911 – noen skal stjele julen!

En femåring var ordentlig lei seg da han skjønte at selveste julaften var i ferd med å bli stjålet.

TyLon Pittman (5) fra byen Jackson i delstaten Mississippi hadde nettopp det grønne monsteret Grinchen på TV, og han kastet seg på nødtelefonen da han skjønte at Grinchen forsøkte å stjele julen, ifølge The Clarion Ledger.

TyLon sa til operatøren at han hadde en plan i tilfelle Grinchen skulle dukke opp. Han skulle ta brytetak på ham og holde på han til politiet kom.

En politioffiser dro derfor sporenstreks til TyLon Pittmans hus for å forsikre femåringen at det grønne monsteret ikke ville ta barnas gaver.

Lauren Develle, politikvinnen som kom til TyLon, sier hun elsker Grinchen, som er en tegneseriefigur skapt av forfatteren Dr. Seuss.