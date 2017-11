Johnnie tok opp jakten på Texas-skytteren

TEXAS (VG) Johnnie Langendorff forteller om dramaet som utspilte seg da gjerningsmannen forsøkte å flykte etter kirkemassakren.

Til den lokale TV-kanalen KSAT forteller han at han tilfeldigvis kjørte forbi kirken i tettstedet Sutherland Springs da han oppdaget to menn som skjøt mot hverandre søndag formiddag lokal tid.

En av dem var mannen som i amerikanske medier er utpekt som 26 år gamle Devin Kelley, som iført skuddsikker vest like før hadde drept minst 26 personer og skadet flere under den tradisjonelle søndagsmessen.

– Skytteren flyktet i en bil, og den andre mannen kom bort og sa at vi måtte følge etter. Og det var det jeg gjorde, jeg bare handlet, sier Langendorff.

Han forteller at han ikke kjente mannen som satt på i bilen, som politiet natt til mandag norsk tid omtalte som «en lokal helt». Politiet fortalte da at gjerningsmannen ble funnet død i bilen sin, og at de ikke vet om han tok sitt eget liv eller om han var skutt av en sivil mann som hadde fulgt etter i bil.

De bekreftet også at den sivile mannen tidligere hadde klarte å ta fra gjerningsmannen en rifle utenfor kirken, men at det var uklart om han hadde flere våpen.

Her kan du se politiets pressekonferanse fra i natt:

Langendorff forteller videre at gjerningsmannen satte opp farten, men at duoen raskt tok ham igjen, før sistnevnte mistet kontrollen og kjørte av veien. Han forteller at den lokale helten han hadde med seg i bilen da hoppet ut.

– Han hadde riflen pekt mot gjerningsmannen, som ikke beveget seg, sier han.

Han forteller at han hele tiden var på telefon med politiet, som omringet bilen til gjerningsmannen da de kom noen minutter senere.

Ekteparet Michael og Lou Rawe kjente flere familier som var i kirken der 26 mennesker ble drept. De takker naboen som skjøt mot gjerningsmannen for at tallet ikke ble høyere

– Han som skjøt gjerningsmannen er en helt, slår ekteparet fast.

VG møter dem bare noen titalls meter fra kirken, som søndag ble omgjort til en krigssone. Det har blitt kveld og utenom journalister og politifolk er det ikke mange til stede bak politiets gule sperrebånd.

– Dette viser hvor viktig det er at vi har lov til å bære våpen. Verden har dessverre utviklet seg slik at folk mangler moral og verdier. Problemet er ikke våpnene, men folkene som har de i hendene sine, sier Lou.

RYSTET: Ekteparet Michael og Lou Rawe kjente flere familier som var i kirken der 26 mennesker ble drept. Foto: , Jostein Matre, VG

Hun og Michael, som bare bor noen hundremeter unna, forteller at de kjenner minst to familier som var i kirken. De har foreløpig ikke fått endelig bekreftet om de er døde, men frykter det verste.

– Dette er fullstendig traumatiserende. Vi forstår ikke at slikt kan skje i denne lille byen, sier Lou.

Hun ble oppringt av en av døtrene om nyheten søndag formiddag.

– Jeg var sikker på at det var en feil. Slik skjer ikke her, sier hun med gråten i halsen.

Ektemannen Michael forteller at det er sjokk om preger dem og hele byen, som bare har noen få hundre innbyggere.

– Her kjenner alle hverandre. Å oppleve noe slikt som dette føles fullstendig meningsløst. Det er skremmende, forteller han.

Paret tilhører en annen kirke, men forteller at de i sommer sendte sin seks år gamle sønn på bibelskole i kirken som søndag ble rammet av tragedien.

– Vi forsøker å forberede våre fem barn på verden, men noe slikt som dette går det ikke an å forberede dem på.