Faren til tre år gamle Sherin Mathews har forklart at han sendte datteren ut midt på natten som straff for at hun ikke hadde drukket opp melken sin.

Siden har ingen sett den tre år gamle jenta fra Sunningdale i Texas.

Hennes 37 år gamle far, Wesley Mathews, har forklart at han klokken tre natt til lørdag forlot datteren ved et tre ute i hagen. Han skal så ha gått ut igjen et kvarter senere, og da skal datteren ha vært borte.

Først fem timer senere meldte faren henne savnet til politiet. Til tross for store leteaksjoner er jenta fremdeles sporløst borte på femte dagen.

Siktet og løslatt

SIKTET: Treåringens far, Wesley Mathews, er siktet for å ha forlatt datteren. Foto: , AP

Jentas far ble siktet for å ha forlatt sitt barn og satt henne i en risikofylt situasjon, men ble senere løslatt etter å ha betalt kausjon, melder Dallas News.

– Hvorfor ringte ikke foreldrene oss før klokken 08 når den siste observasjonen var klokken 03 – det er spørsmålet vi ønsker svar på også, sier politiets talsmann Kevin Perlich til KXAS-TV.

Ifølge politiet samarbeider foreldrene ikke lenger med dem.

– Tre om natten og barnet er ute? Jeg kan ikke tro det, sier jentas grandonkel Philip Mathew ifølge tv-kanalen WFAA.

Granonkelen legger imidlertid til at foreldrene er snille mennesker.

Prærieulver i området

Ifølge lokale medier skal faren ha forklart at han nylig har sett prærieulver i området hvor han forlot datteren.

I etterlysningen fra politiet heter det at den forsvunne jenta har svart hår og brune øyner. Da hun forsvant var hun ikledd en rosa skjorte, svart pyjamasbukse og rosa sandaler.

Tirsdag meldte lokalt politi at de – i samarbeid med FBI – har gjennomført en ransaking av familiens hjem. Ifølge politiet var dette en rutinemessig del av etterforskningen.

Flere amerikanske medier melder at 37-åringen og hans kone adopterte jenta fra et barnehjem i India for cirka to år siden. I politiavhør skal faren har forklart at da datteren kom til USA var hun underernært, og at det derfor ikke var uvanlig at hun trengte noe å spise eller drikke midt på natten.