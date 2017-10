Jeff Sessions vil ikke avsløre innholdet i samtaler med president Trump

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs justisminister ville onsdag ikke svare på spørsmål fra Senatet om Donald Trump ba ham fjerne tidligere FBI-direktør James Comey på grunn av Russland-etterforskningen.

Onsdag møtte justisminister Jeff Sessions til en høring hos Senatets justiskomite. I høringen, som blir regnet som en rutinehøring, kom man inn på en rekke ting Sessions har foretatt seg i sine ni måneder som sjef for Justisdepartementet.

Blant annet den pågående etterforskningen av Russlandspåvirkning av fjorårets presidentvalg, og hvorvidt noen fra Donald Trumps kampanje samarbeidet med russerne.

Mener Comey gjorde alvorlig feil

Komitemedlem Dianne Feinstein, fra Demokratene, ville vite hvilken rolle justisministeren hadde i sparkingen av FBI-direktør James Comey tidligere i år.

– Jeg kan si noe om dette, fordi presidenten selv har uttalt seg senere. Rosenstein (visejustisministeren journ.anm.) og jeg anbefalte presidenten å sparke Comey. Jeg tror ikke folk helt har skjønt alvorligheten i feilene Comey gjorde i Clinton-etterforskningen, sier Sessions, som viser til at Comey måneder før etterforskningen ble henlagt skal ha skrevet et brev der han konkluderer med at Clinton ikke hadde gjort noe ulovlig i sin behandling av e-poster på en privat server.

– Og så vitnet han foran Kongressen og sa han mente han gjorde det rette, og at han ville ha gjort det igjen. Comey er en dyktig fyr, ingen tvil om det, men dette var grunnlaget som gjorde at vi mente det var behov for nytt blod i FBI, fortsatte justisministeren.

På spørsmål fra Feinstein om presidenten ønsket få fjernet Comey på grunn av Russland-etterforskningen avviser Sessions å svare, og viser til at han mener presidenten har rett til at samtalene mellom ham og hans statsråder forblir private. Han vil derfor verken avkrefte eller bekrefte om slike samtaler fant sted.

PRESIDENT: Donald Trump holdt tirsdag en tale i Washington, D.C. Hva han og hans justisminister har talt sammen om ønsker derimot sistnevnte ikke å si noe om. Foto: Mandel Ngan , AFP

Ikke avhørt av spesialetterforsker

Demokraten Patrick Leahy kom i sine spørsmål inn på møter mellom Sessions og den daværende russiske ambassadøren til USA, Sergej Kislyak, under presidentvalgkampen. Leahy påpeker at under innsettelseshøringen i januar nektet Sessions for å ha møtt representanter for den russiske regjeringen mens valgkampen pågikk. Likevel har det kommet frem i media i ettertid at Sessionsfaktisk møtte ambassadøren.

– Jeg mener svarene mine var riktige. Jeg oppfattet jeg ble spurt om jeg hadde hatt møter om valget, og ikke andre tilfeldige møter, svarte Sessions.

Leahy er uenig, og mener han i januar kort og godt spurte om Sessions hadde hatt møter med russere. Senatoren spør videre om Sessions har hatt diskusjoner med russerne om ting som e-poster og valget. Sessions avviser dette, slik han også har gjort tidligere.

Senatoren ville til slutt vite om Jeff Sessions har blitt intervjuet, eller bedt om å stille til avhør, av spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker om det var et samarbeid mellom russerne og Trump-kampanjen. Justisministeren nølte først med å svar, og undret om han måtte avklare det med spesialetterforskeren før han svarte. Da Leahy igjen spurte om han hadde blitt avhørt av Mueller svarte Sessions «nei».

Leahy gjentok ikke spørsmålet om hvorvidt Sessions har blitt bedt om å stille til avhør med Mueller.

Dette var første gang Jeff Sessions stilte til høring hos justiskomiteen siden høringen i forkant av hans innsettelse som justisminister i januar. Høringen var gjenstand for en rekke flere temaer enn Russland.