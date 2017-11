Jeff Sessions om Russland-kontakt: – Jeg har ikke løyet

WASHINGTON, D.C. (VG) Den amerikanske justisministeren sier han ikke vil tolerere beskyldninger om at han har løyet om Donald Trumps valgkampanje og eventuell kontakt Russland.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant. Etterforskningen skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, deriblant Jared Kushner og Paul Manafort. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Justisminister Jeff Sessions, som tirsdag møter foran Representanenes hus' justiskomite, reagerer skarpt mot beskyldninger om at han tidligere har løyet om hva han vet om Trump-kampanjens kontakt met Russland.

– Det har kommet falske beskyldninger om mitt forrige vitnemål. Mine svar vil ikke endre seg. Jeg har svart etter beste evne slik jeg husker det. Det vil jeg også gjøre i dag, sa Sessions i sin innledning til komiteen.

Da Sessions møtte foran justiskomiteen i Senatet forrige måned var han krystallklar på at han ikke hadde noe som helstkunnskap om kontakt mellom Trump-kampanjen og Russland.

– Jeg hadde ikke, og jeg har ikke kjennskap til at andre hadde. Jeg tror ikke det skjedde, sa han under ed.

Det samme sa han i innsettelseshøringen sin i Senatet.

Fortalte om Russland-kontakt



Siden forrige måneds høring har det blant annet blitt kjent at George Papadopoulos, som hadde en rolle som utenrikspolitisk rådgiver i kampanjen, hadde kontakt med Russland. Ifølge sin forklaring til FBIs spesialetterforsker Robert Mueller, fortalt han på et møte i mars 2016, der både Sessions og Donald Trump var tilstede, at han hadde kontakter som kunne ordne et møte mellom Trump og Russlands president, Vladimir Putin.

Det har også kommet frem siden den gangen at en annen Trump-rådgiver, Carter Page, i løpet av valgkampen opplyste til Sessions at han skulle holde en tale i Moskva i juli i fjor. Der møtte Page, ifølge sin egen forklaring til Etterretningskomiteen i Representantenes hus, med Russlands visestatsminister.

Under tirsdagens høring forklarte han at han ikke husket møtet, som var for 18 måneder siden, der Papadopoulos var tilstede, før han leste om det i media.

– Da husket jeg at han var der, sa Sessions, og la til at han ikke hadde sjanse til å huske alle detaljer rundt hvem som hadde sagt hva, for så lenge siden.

– Jeg kan bare gjøre mitt beste i å svare på spørsmål slik jeg forstår dem og ut ifra hva jeg husker. Men jeg godtar ikke beskyldninger om at jeg noen gang har løyet. DET er en løgn, sa justisministeren høylydt i sin innledning.

I spørsmålsrunden etterpå erkjente han at han hadde avvist Papadopoulos' forslag om å arrangere et møte mellom Trump og Putin, og sier at han ikke har noe kjennskap til om rådgiveren gikk videre med dette i etterkant av møtet.

– Jeg kan ikke huske å ha snakket med noen om dette i etterkant av det møtet.

Ulovlig å få støtte fra fremmede makter



VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

I løpet av tirsdagens høring vil Sessions komme til å få en rekke spørsmål om Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor, og om det var noe samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland. Særlig komiteens medlemmer fra Demokratene vil presse justisministeren på dette.

I sin forklaring forrige måned sa Sessions, som har erklært seg inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen til FBI, at spesialetterforsker Mueller så langt ikke hadde avhørt ham.

Bakgrunnen for hele Russland-etterforskningen er at det er ulovlig for politiske kampanjer i USA å motta støtte fra fremmede makter. Dette gjelder ikke bare økonomisk støtte.