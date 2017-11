Jakter seriemorder i Florida: – Noen vet hvem drapsmannen er

I Tampa i Florida er fire mennesker drept på under en måned. Politiet mener drapene er begått av samme person.

Derfor har Tampa Police Departement, som får bistand fra FBI i etterforskningen, nå gått ut med flere overvåkningsvideoer som skal vise den antatte seriemorderen.

– Når vi ser på disse videoene, ser det virkelig ut som det er samme person, så vi tror dette er personen som har begått fire drap, sier talsperson Steve Hegarty i Tampa-politiet ifølge News Channel 8.

Drapsbølgen begynte 9. oktober da 22 år gamle Benjamin Mitchell ble skutt og drept i nabolaget Seminole Heights i Florida. To dager senere ble også 30 år gamle Monica Hoffa funnet død, før Anthony Naiboa (20) ble gjerningsmannens tredje offer 19. oktober – også han skutt og drept.

Tirsdag fikk lokalsamfunnet med 25.000 innbyggere hele landets øyne rettet mot seg da også Ronald Felton (60) ble drept og politiet for første gang luftet teorien om en seriemorder på frifot.

Felton ble funnet skutt fem ganger på åpen gate grytidlig om morgenen.



Dette er ofrene:



DREPT: Ronald Felton, Anthony Naiboa, Monica Caridad Hoffa og Benjamin Edward Mitchell er alle drept på kort tid. Foto: TAMPA PD / TWITTER

– Vi stopper alle



Siden har et voldsomt antall politistyrker patruljert gatene og stanset nærmest alle de har møtt på, skriver lokalavisen Tampa Bay Times. Politiets håndtering har møtt kritikk fra flere av innbyggerne, som føler seg overvåket.

– Vi har fire døde personer. Hvor mange flere må vi ha før folk innser at vi må få en slutt på dette? Vi stopper alle, sier politisjef Brian Dugan i Tampa Police Departement.

De har lagt ut denne videoen av den mistenkte:

Stan Lasater, talsmann for en samfunnsforening i området, tror imidlertid politiets utspørringer vil føre noe godt med seg.

– Noen i lokalsamfunnet vet hvem drapsmannen er, så det er bare et spørsmål om å få det ut av dem, sier han til en den lokale TV-kanalen WFTS-TV.

Uklart motiv



Premien for informasjon som leder til en oppklaring av saken, er 100.000 dollar, drøyt 820.000 kroner, ifølge flere medier.

Politiet opplyste lørdag til ABC Action News at de fortsatt ikke har noen formening om hva den mulige seriemorderen har som motiv for drapene. De føler seg imidlertid trygge på at den eller de som står bak, holder til på Seminole Heights og «kjenner gatene godt».

– Den som gjør dette, er kjent i nabolaget og er i stand til å forsvinne raskt, sier en talsmann for politiet i en video publisert av nyhetsbyrået AP.

JAKTER GJERNINGSMANN: Politiet har frigitt flere overvåkningsvideoer av en mistenkt etter de fire drapene, men har enda ikke identifisert vedkommende. Foto: Octavio Jones , AP

Ingenting tyder på at de fire ofrene har hatt noen relasjon til hverandre, opplyser politiet ifølge Fox News.

De er alle drept innenfor et område på omkring 10 kvartaler, skriver WFTS-TV. Drapene har alle funnet sted i nattemørket.