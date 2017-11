Ivanka Trump: – Det er et spesielt sted i helvete for mennesker som jakter på barn

NEW YORK (VG) Mens president Donald Trump foreløpig ikke har sagt noe offentlig om den skandaliserte senator-kandidaten Roy Moore fra Alabama, velger hans datter Ivanka Trump en annen fremgangsmåte.

– Det er et spesielt sted i helvete for mennesker som jakter på barn, sier Ivanka Trump til AP i et intervju som ellers handlet om den kontroversielle skattereformen.

Ivanka Trump er også sin fars nære rådgiver med eget kontor i Det hvite hus.

– Jeg har ennå ikke sett en god forklaring – og jeg har ikke noen grunn til å betvile ofrenes historier, sier hun om saken som totalt dominerer amerikansk politikk om dagen.

Det startet med at Washington Post brakte et eksplosivt intervju med Leigh Corfman (53), som hevdet at Roy Moore (70) som 32-åring prøvde å ha sex med henne. Da var hun 14 år.

Corfman fortalte om en episode fra 1979 da Moore var assisterende statsadvokat og ved en anledning skal ha tatt av henne trøyen og buksene og sine egne klær. Corfman fortalte at han tok på henne over BH-en og underbuksene, og at han tok hånden hennes og la over sine egne underbukser.

– Jeg ville at det skulle ta slutt. Jeg ville ut derfra, sa hun til Washington Post.

Hun var ikke den eneste som fortalte slike historier om republikaneren som kan bli valgt inn i Senatet 12. desember. Fire andre unge kvinner sier han også prøvde seg på dem.

AVVISER ANKLAGER: Flere kvinner påstår at den republikanske politikeren Roy Moore har jaget unge kvinner. Selv nekter han for alt. Foto: Marvin Gentry, REUTERS

Moore har konsekvent avvist alle beskyldninger. Han og hans mange støttespillere hevder dette er en svertekampanje mot ham utført av Demokratene og at de har fått hjelp av en liberal avis, altså Washington Post.

Saken er blitt et mareritt for det republikanske partiet. President Donald Trump valgte å ikke svare på spørsmål om saken i går.

Flere amerikanske medier melder at presidenten vegrer seg for å involvere i denne saken fordi den potensielt kan slå tilbake mot Trump selv etter at flere kvinner under valgkampen sto frem og hevdet seg seksuelt trakassert av ham. Dette er beskyldninger Trump kategorisk har tilbakevist en rekke ganger.

Washington Post har opplyst at ingen av kvinnene som sto frem i den første artikkelen kom til avisen med historiene. Avisen skriver at de jobbet med en helt annen historie da de ble tipset om Moores opptreden overfor unge kvinner, og at de på denne måten begynte å jobbe med saken.

STO FREM: Beverly Young Nelson sammen med kjendisadvokat Gloria Allred på en pressekonferanse tidligere denne uken. Foto: Eduardo Munoz Alvarez , AFP

Etter den første artikkelen, sto en annen kvinne, Beverly Young Nelson, frem og hevdet at hun også ble utsatt for et overgrep av Moore da hun var 16 år.

Ifølge henne klådde han på brystene hennes i en bil på en parkeringsplass i 1977. Da hun forsøkte å komme seg ut, skal han ha låst bilen, hevder hun.

– Jeg trodde han kom til å voldta meg, sa hun under en pressekonferanse i New York.

Hun hevdet at Moore til slutt ga seg, men at han sa til henne at hun bare var et barn og ingen kom til å tro hennes ord mot hans, siden han var statsadvokat.

Som et bevis på at hun hadde et forhold til Moore, hadde hun med seg en skoleårbok med en hilsen og signatur som hun hevder han har skrevet til henne.

I en høyst spesiell pressekonferanse onsdag kveld slo Moores advokat Phillip L. Jauregui tilbake mot alle beskyldninger. Han hevdet også at hilsenen i årboken trolig er falsk.

Han ba også at kvinnen og hennes advokat Gloria Allred leverer fra seg årboken slik at den kan studeres av skrifteksperter.

– Da vil vi finne ut om det er genuint eller svindel, sier Jauregui.

ÅRBOKEN: Her er den omtalte hilsenen fra Roy Moore, som han selv hevder er falsk. Foto: Richard Drew , AP

– Jeg kjenner ikke engang denne kvinnen. Jeg vet ingenting om henne, sa Moore mandag.

Om en drøy måned skal velgerne i Alabama avgjøre om det er Roy Moore eller demokraten Doug Jones som skal overta den ledige plassen etter at Jeff Sessions ble utnevnt som justisminister.

Kamp i Senatet Roy Moore kjemper om en senatsplass som ble ledig da Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister av president Donald Trump. Dersom en demokrat overtar plassen etter Sessions, vil Republikanerne sitte igjen med et knappest mulig flertall i Senatet, 51 mot 49.

Flere senatorer var raskt ute med tydelig beskjed til Roy Moore om at han må trekke seg dersom beskyldningene stemmer.

– Jeg tror på kvinnene, ja. Jeg mener han bør trekke seg, sier Mitch McConnell, den republikanske majoritetslederen.

Det er også en mulighet for at Moore kan bli kastet ut av Senatet etter at han eventuelt blir valgt. Det krever i så fall at to tredjedeler av senatorene mener at han ikke har de etiske eller moralske egenskapene som kreves. Han vil i så fall bli den første senatoren på 155 år som utvises.