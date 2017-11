Israel filmet på sykkelstien: – Det var et grusomt syn

NEW YORK (VG) 27 år gamle Israel kom til sykkelstien før politiet. Det som møtte ham, kommer han aldri til å glemme.

– Det var et grusomt syn. Traumatisk og forferdelig. Jeg så mennesker ligge der hjelpeløse og livløse. Noen hadde panikk, sier 27-åringen som tok frem mobiltelefonen sin og filmet fra sykkelveien hvor den grufulle hendelsen som rystet New York hadde skjedd bare noen få minutter tidligere.

Israel (27) møter VG på en restaurant i Lower East Side i New York, bare noen kvartaler unna hvor den utpekte gjerningsmannen Sayfullo Saipovs (29) tok åtte menneskeliv - og skadet minst elleve andre. Det er syv timer siden det skjedde, men Israel er tydelig preget.

– Jeg skjelver ennå. Jeg hadde bare ikke trodd jeg skulle oppleve noe sånt i New York, sier han.

Ringte 911

Han kjører varebil i New York. Han har sett mye langs West End Highway opp gjennom årene, men aldri noe sånt som dette.

– Jeg har sett mange ulykker og skadede mennesker, men dette var annerledes. Jeg bestemte meg for å stoppe bilen og se om det var noen jeg kunne hjelpe. Først ringte jeg 911 og snakket med dem i tre minutter om hva jeg så. Jeg tror jeg var den første som varslet dem om hva som skjedde. Da jeg gikk ut, så jeg hjelpeløse og livløse mennesker som ikke hadde noen til å hjelpe seg, forteller Israel.

Terrorangrepet i New York: Dette vet vi

Langs sykkelstien kom han over en mann som lå med hodet ned mot bakken og var hardt skadet, men ved bevissthet.

– Han spurte meg om jeg kunne finne telefonen sin, for han ville ringe kona og de to barna sine. Han spurte også etter dem. Det ga ingen mening, for jeg så dem ikke der, men noen meter bortenfor fant vi telefonen hans slik at han kunne ringe dem, sier Israel, som var glad for at han kunne hjelpe.

- Forsto det ikke

Han har egentlig ikke noen god forklaring på hvorfor han filmet dramaet på sykkelstien. Egentlig virker det som han skammer seg over det, for han vil ikke at VG skal bruke etternavnet hans. Men han forteller at han så døde mennesker som han ikke filmet, av respekt for dem.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde før senere, da jeg tenkte at det kunne være terror. Jeg tok nok videoen fordi det er noe jeg aldri har sett før. Jeg har sett TV-bilder fra terror i Belgia og Frankrike og andre steder. Og nå tenker jeg at det er viktig at folk må få se den, slik at de kan se hva som skjer rett foran øynene våre. Vi må gjøre noe med det, mener Israel.

Den 29 årige gjerningsmannen er opprinnelig fra Usbekistan og at han kom til USA i 2010. Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt «green card», og dermed oppholdstillatelse. En talsperson for Uber bekrefter til CBS News og The Guardian at 29-åringen var sjåfør for selskapet og at han hadde bestått en bakgrunnssjekk.

Ifølge politikilder har vitner sagt at han ropte «Allahu Akbar» under angrepet, før han ble skutt av politiet. Han ble hardt skadet, men er operert av leger og er i live.

Ifølge CNN skal han ha etterlatt en lapp i pickupen hvor han skriver at han utførte angrepet på vegne av IS. Disse opplysningene gjør at det etterforskes som et terrorangrep.

Sikret spor

Fem av de åtte drepte er argentinere, bekrefter Argentinas utenriksdepartement.

Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij og Hernán Ferruchi var på besøk fra den argentinske byen Rosario og på sykkeltur gjennom Manhattan da de ble meid ned av gjerningsmannens pickup.

ÅSTEDET: Kriminalteknikere på jobb på åstedet sent tirsdag kveld amerikansk tid. Foto: THOMAS NILSSON, VG

Da VG var like ved åstedet i natt norsk tid, arbeidet fortsatt tre kriminalteknikere med å sikre spor langs sykkelveien. Det lå fortsatt to sykler igjen på stien. Store deler av Lower East Side var sperret av etter hendelsen som rystet byen på Halloween-kvelden.

– En syk og sinnsforvirret person, sier USAs president Donald Trump, som også tvitret meldingen som nok kommer til å skape debatt i tiden fremover.

– Jeg har akkurat bedt Sikkerhetsdepartementet om å skru til vårt allerede ekstremt strenge sikkerhetssjekk-program. Det er greit å være politisk korrekt, men ikke når dette skjer!