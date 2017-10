Hun overbeviste Trump om tøffere Iran-trusler

FN-ambassadør Nikki Haley er kvinnen som fikk Trump til å vrake rådene fra sine utenriks- og forsvarsministre, og ta nye skritt i retning av å trekke USA fra atomavtalen med Iran.

På et topptungt møte i det ovale kontor i juli skal utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis ha vært krystallklare: Du har ikke noen gode argumenter for å si at Iran bryter med vilkårene i avtalen, og derfor må USA forbli i avtalen, sa de to ministrene - som skal være presidentens viktigste rådgivere i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Grep muligheten

Rundt bordet satt også visepresident Mike Pence og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster. Men det var FN-ambassadør Nikki Haley som grep ordet, ifølge kilder nettstedet Politico har snakket med, som har innsikt i hva som skjedde på møtet, og som har ledet frem til fredagens kunngjøring om nye sanksjoner mot Iran:

– President, la meg få jobbe med å legge et grunnlag for å ta USA ut av avtalen, skal Haley ha sagt.

Møtet endte med at Trump - som tidligere samme måned motvillig hadde godkjent avtalen for nye 90 dager - sa ja til Haleys ønske, skriver det velrennomerte nettstedet.

Haley satte deretter umiddelbart i gang arbeidet med å samle argumenter Trump kunne bruke dersom han skulle gjøre alvor av truslene om å trekke USA ut av den omstridte avtalen. Hun reiste blant annet til Wien for å møte det internasjonale atomenergibyrået, en reise Tillerson skal ha vært skeptisk til.

Lovet vraking

Atomavtalen med Iran, som innebærer at Iran forplikter seg til ikke å utvikle atomvåpen, i bytte mot store lettelser i sanksjonene mot landet, er blant de viktigste avtalene Trumps forgjenger Barack Obama inngikk, etter flere tiår med diplomatisk isfront mellom de to landene.

Trump har helt siden han begynte sin presidentkampanje hamret løs mot avtalen, som han mener er katastrofal for både USA og Israel, og han har gjentatte ganger lovet å skrote den.

Avtalen er forøvrig inngått også med blant andre Storbritannia, Frankrike og Russland, som alle har sagt at de vil stå ved sine forpliktelser i avtalen, uansett hva Trump-administrasjonen gjør.

Haley har siden møtet i juli vært den blant Trumps nærmeste som har vært tydeligst i sine angrep på avtalen, og hun skal etter møtet ha blitt en stadig viktigere stemme i de interne utenrikspolitiske diskusjonene, skriver Politico.

Hun blir også ansett som den mest sannsynlige etterfølgeren dersom Trump sparker ut sin hardt pressede utenriksminister Rex Tillerson - eller om Tillerson velger å gå selv.

Fikk telefon-råd

Men også en annen ringrev har satt sitt stempel på Trumps Iran-uttalelse fredag: John Bolton, som regnes som en av de mest sentrale nykonservative haukene, og som var FN-ambassadør under George W. Bush, skal også ha bidratt.

Bolton skal ha fått tak i Trump på telefon torsdag, og da skal han innstendig ha oppfordret Trump om å bruke truende retorikk overfor Iran i sin uttalelse. Setningen om at USA «når som helst» kan trekke seg fra avtalen, skal ha blitt lagt inn etter samtalen med Bolton, skriver Politico, som har snakket med to kilder med kjennskap til innholdet i samtalen.