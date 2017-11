Hjemløs mann får hus og bil i gave etter å ha hjulpet kvinne i USA

Hjemløse Johnny (34) brukte sine siste dollar på å hjelpe en kvinne som sto fast i veikanten.

Kate McClure (27) fra Florence i delstaten New Jersey var på vei til en venn da hun gikk tom for bensin ved en avkjøring på motorveien Interstate 95 til Philadelphia for omtrent to måneder siden.

I veikanten satt Johnny Bobbitt Jr., en hjemløs veteran som valgte å bruke sine siste 20 dollar på å gå noen kvartaler til nærmeste bensinstasjon for å kjøpe bensin til henne.

– Jeg hjalp henne bare med bensin. Jeg tenkte ikke noe over det, og forventet ikke å få noe tilbake, sa Bobbitt Jr. da han sammen med McClure gjestet ABCs frokostshow «Good Morning America» denne uken.

– Det var slik jeg fikk pengene i utgangspunktet, fra andre mennesker. Jeg måtte returnere tjenesten. Jeg kan ikke hele tiden ta, og ikke gi tilbake, fortsetter han.

Han kom tilbake med bensinen, men hun hadde ikke penger å betale ham tilbake. De neste ukene ga hun ham en jakke, hansker, lue og sokker. Men hun ville gjøre noe mer. Hun bestemte seg derfor for å starte en donasjonskampanje via GoFundMe.

Det gikk over all forventning: Tirsdag var beløpet nådd 386.835 dollar, som tilsvarer over tre millioner norske kroner.

McClure har engasjert en advokat og en økonomisk rådgiver for å administrere beløpet i samarbeid med Bobbitt selv.

– Det første på listen er et nytt hjem som Johnny selv skal eie. Han kommer aldri til å måtte bekymre seg over å mangle tak over hodet igjen. Det andre er at han endelig kan få bilen han alltid har drømt om – en 1999-modell Ford Ranger, skriver McClure.

I tillegg får han bankkonto, og det skal etableres to fond i Bobbitts navn – det ene skal sørge for at han får årlige lønnsutbetalinger, og det andre vil sikre at han får pensjon når den tid kommer.

Han skal finne seg en jobb, og Bobbitt skal selv donere penger til noen organisasjoner og mennesker som i løpet av de siste par årene har hjulpet ham gjennom en tung periode.

