Her er Facebook-innleggene fra den russiske «trollfabrikken»

Disse russisk-tilknyttede Facebook-annonsene skal være forsøk på å spre såkalte «falske nyheter», og skape splittelse i USAs befolkning.

Facebook anslår at 126 millioner amerikanere fikk innhold fra det Russiske-tilknyttede selskaper før og etter det amerikanske presidentvalget, skrev CNN i oktober. Nå har den amerikanske kongressen frigitt en rekke av annonsene.

Annonsene og innleggene, som altså nådde anslagsvis halvparten av den stemmeberettigede befolkningen i USA, skal ha vært laget med mål om å påvirke velgerregistrering og forsterke splittelser i det amerikanske samfunnet.

Det skriver CNN og New York Times. Materialet kongressen har frigitt viser viser hvordan selskaper tilknyttet Russland annonserte på Facebook, i tillegg til at de skrev vanlige poster som ble likt og delt. Postene var målrettet mot folk basert på deres interesser, politiske tilhørighet, bosted, alder og andre egenskaper, skriver CNN.



– Amerika, vi har et problem, sa Jackie Speier, representant i huskomiteen, ifølge The New York Times.

– Vi sitter i utgangspunktet med de klokeste hjernene innen teknologi, og så klarte Russland å gjøre disse plattformene til våpen for å splitte oss, lure oss og skade demokratiet, sa hun.

Her er noen av annonsene kongressen har frigitt

Noen av postene handlet om presidentkandidatene direkte, mens andre fyret opp under splittende politiske saker i USA, fra begge sider av det politiske spekteret. Andre spredte falske nyhetssaker.

Denne posten, som viser Jesus for Trump og Satan for Clinton, er et eksempel på en av postene som handlet direkte om kandidatene.

Flere av Facebookgruppene som skal ha blitt generert av russiske selskaper, var langt ute på den politiske høyresiden. De fleste av Facebook-postene som ble spredt, handlet mest om splittende politiske saker.

Eksempler på disse skal i følge The New York Times være gruppen «Back the badge», i utgangspunktet en gruppe som støtter politiet i møte med for eksempel «Black lives matter»-bevegelsen, og gruppen «Stopp all invadors» – stopp alle inntrengere, som er mot innvandring. Her er en post fra den sistnevnte:

Mange av annonsene ser ut til handle om saker som grensekontroll. Denne annonsen, målrettet mot innbyggere i Texas, oppfordrer til politiske demonstrasjoner.

Flere av postene, blant annet fra denne Facebookgruppen, sprer også oppdiktede saker, som denne der de legger fram falske statistikker:

Flere av annonsene støttet president Donald Trump, og oppfordret til og med til å møte opp på samlingene han holdt flere steder i landet:

De Russland-tilknyttede selskapene genererte ikke bare Facebook-poster på høyresiden, men også på venstresiden. Denne posten hyller presidentkandidat Bernie Sanders, og uttrykker støtte til LGBT-bevegelsen i USA.

En annen annonse oppfordrer folk til å bli med i «Black Lives Matter»-bevegelsen. Den skal ha blitt rettet mot området Ferguson, der det oppstod massive demonstrasjoner etter at en ubevæpnet tenåring bel skutt av politiet.

De fleste av annonsene pekte på saker heller enn kandidater, men mange av postene gjorde begge deler. Flest av dem angrep Clinton, noen ganger via støtte til Bernie Sanders, men flest av dem ga støtte til Trump, skriver The New York Times. Det var også en post som oppfordret til demonstrasjoner mot Trump i etterkant av valget: