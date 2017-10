Frykter opptøyer under nasjonalist-tale

Frykten for en ny Charlottesville-tragedie gjør at Floridas guvernør har innført unntakstilstand før nasjonalistlederen Richard Spencer inntar talerstolen.

Heather Heyer (32) ble drept, og rundt 20 ble skadet, da høyreekstremisten James Alex Fields jr. kjørte bilen sin i høy hastighet inn i en folkemengde i forbindelse med en nazimarsj i byen Charlottesville i Virginia i august.

Minst 30 andre ble skadet i de voldsomme sammenstøtene mellom nasjonalistene og en stor gruppe motdemonstranter.

Unntakstilstand

Nå frykter lokale myndigheter en gjentakelse av opptøyene når nasjonalistlederen Richard Spencer taler ved Universitet i Florida torsdag ettermiddag. Spencer var en av initiativtakerne bak marsjen i Charlottesville, og anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg «alt right» – alternative høyre.

Han mener at USA først og fremst tilhører hvite amerikanere av europeisk opphav og sier selv at han kjemper for «en fredelig etnisk rensing».

Det er ventet at den omstridte nasjonalistlederen vil bli møtt av motdemonstranter, og guvernør Rick Scott har erklært unntakstilstand for å gi politiet større handlingsrom til å håndtere eventuelle sammenstøt.

Også tidligere Spencer-taler har utløst store demonstrasjoner, og guvernøren har bedt Nasjonalgarden være i beredskap for å bistå dersom det blir nødvendig. Ifølge nyhetsbyrået AP er prislappen på de omfattende sikkerhetstiltakene rundt en halv million dollar.

Truet med søksmål



Sheriff Sadie Darnell hilser guvernørens tiltak velkommen. Hun understreker at politiet er godt forberedt.

– Vi bor i et land der alle har rett til å uttrykke meningene sine, men vi har nulltolleranse for vold. Vår førsteprioritet vil alltid være å beskytte befolkningen, sier hun.

Universitet sa først nei til å la Spencer tale, men omgjorde beslutningen da nasjonalistlederen truet med søksmål.

Overreaksjon

Spencer selv sier han er «beæret» over at guvernøren har innført unntakstilstand på grunn av ham, melder CNN.

– Jeg er tydeligvis der oppe sammen med orkaner og invasjon fra fremmede makter, sier han.

Han legger til at myndighetenes tiltak er en overreaksjon.

– Jeg tror ikke dette vil bli et nytt Charlottesville, i den forstand at det vil bli kaos, men det er en fare for at myndighetene vil utnytte denne unntakstilstanden til å stanse arrangementet, sier han.

