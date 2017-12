Frustrert Hillary Clinton tok til Twitter

Vanligvis er det erkefienden Donald Trump som bruker Twitter for å hamre inn politiske budskap. Men torsdag kveld tok Hillary Clinton nettmediet i bruk for å slåss for barns helse.

Clinton publiserte torsdag flere Twitter-meldinger om sin bekymring over helseforsikringsprogrammet Children's Health Insurance Program (CHIP), som er rettet mot amerikanske barn. Den amerikanske kongressen har siden september vært avventende med å stemme over å gjenoppta finansieringen av programmet.

Ordningen har eksistert siden 1997, som et svar på daværende president Bill Clintons feilslåtte forsøk på å få vedtatt ny helsereform i USA. Førstedame Hillary Clinton var selv sentral i prosessen med å få vedtatt loven.

CHIP er rettet mot uforsikrede barnefamilier med middels lav inntekt, som for mye til å kvalifisere for det føderale helseprogrammet Medicaid.

Forsikrer 9 millioner barn

Siden tapet mot Donald Trump i presidentvalget i 2016 har Clinton gradvis blitt mer aktiv som en kritisk røst mot Det hvite hus i høst. Den tidligere utenriksministeren og presidentkandidaten holder ikke tilbake i frustrasjonen over at forsikringsordningen nå står for fall.

– Programmet gir helseforsikring til over 9 millioner barn og har hatt tverrpolitisk støtte i nesten to tiår, men nå henger det i en tynn tråd fordi Kongressen har latt fristen gå ut, skriver Clinton på Twitter.

Angriper Republikanerne

I oktober twitret Clinton for første gang om Kongressens frist for å stemme over forsikringsprogrammet. Fristen gikk ut den 30. september.

– For første gang har Kongressen gått over fristen for å autorisere CHIP på nytt, skrev Clinton da.

Nå går hun, ikke overraskende, i strupen på det republikanske partiet. I forrige uke stemte et republikansk flertall i Senatet gjennom en ny, omstridt skattelov med knappest mulig margin. Loven er blitt omtalt som president Donald Trumps største lov-seier så langt i hans presidentperiode.

– Under valgkampen advarte jeg om at republikanerne ville gå etter sosial støtte, Medicare og Medicaid, og nå skjer det. Hvordan deler man ut 1,5 billioner dollar til selskaper og superrike, men ikke finner tid og penger til å ta vare på barn? Dette er perverse prioriteringer, raser Clinton.

- Det er mye å være frustrert over

Hun varsler at hun vil fortsette å ytre seg, både på Twitter og andre steder, frem til helseforsikringsordningen er tilbake.

– I disse surrealistiske tider må vi samle oss og handle. Det er mye å være frustrert over nå, for å si det mildt. Men dette er noe vi bør være i stand til å ordne, skriver Clinton.