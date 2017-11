Forsøkte å lure storavis med falsk historie om republikaner

Kvinnen hevdet at republikaneren Roy Moore gjorde henne gravid som tenåring, men kan i virkeligheten ha blitt sendt for å ta skjulte opptak av journalistene i Washington Post.

Washington Post har selv publisert lyd- og bildeopptak av et intervju med kvinnen, hvor hun konfronteres om den uriktige historien hun i utgangspunktet hadde tipset avisen om.

De skriver at hun kontaktet Washington Post med en historie om at den republikanske senatorkandidaten Roy Moore skulle ha gjort henne gravid og tvunget henne til å ta abort som 15-åring.

Da det viste seg at historien var oppspinn, fulgte journalistene i avisen etter kvinnen og observerte henne på vei inn i bygningen til Project Veritas, en organisasjon som målrettet går etter etablerte medier og venstrevridde grupperinger, og tar skjulte videoopptak av det de mener avslører forutinntatte og partiske medier.

Uriktige opplysninger



Under de første intervjuene med Washington Post skal kvinnen ha forsøkt å få journalistene til å gi sine egne vurderinger av hva kvinnens påstander kunne ha å si for Moores valgkamp. Hun sa også at hun jobbet i boliglånsbransjen og at hun bare bodde i Alabama, Roy Moores hjemstat, en sommer som tenåring.

Men da Washington Posts researchere begynte å sjekke kvinnens bakgrunn, fant de ut at hun hadde mistet jobben for en tid siden og hadde postet et innlegg på en crowd-funding-side (GoFundMe.com) hvor hun kunngjorde sine planer om å flytte til New York. Hun hadde også ringt avisens journalist Beth Reinhard fra et Alabama-registrert nummer.

På GoFundMe-siden skrev hun i tillegg at hun hadde takket ja til en jobb i «den konservative medie-bevegelsen for å bekjempe løgnene og bedragene fra de liberale mainstream-mediene».

Søkte «undercover-reportere»



Reinhards kollega i Washington Post, Stephanie McCrummen, bestemte seg for å møte kvinnen. Da journalisten ankom det avtalte møtestedet, satte McCrummen vesken sin på bordet foran kvinnens veske, som allerede sto der, for å skjerme for et potensielt skjult videokamera. Da flyttet kvinnen straks sin egen veske, skriver avisen.

Da samtalen dreide over mot hullene i kvinnens bakgrunnshistorie, ønsket hun ikke lenger å svare på spørsmål, og sa til slutt at hun ikke lenger ville stille opp i noe intervju.

Project Veritas la i mars ut en utlysning på sine Facebook-sider, hvor de skrev at de lette etter 12 «undercover-reportere». Formålet med stillingen var «å innta et alias, få tilgang til en identifisert person av interesse og å overtale denne personen til å avsløre informasjon». Det å lære et manus, forberede en bakgrunnshistorie og å kunne operere skjult opptaksutstyr var blant kvalifikasjonene en søker burde inneha.

ANKLAGET: Den kristenkonservative senatorkandidaten Roy Moore fra Alabama er anklaget av flere kvinner for å ha forsøkt å innlede forhold med dem mens de fortsatt var tenåringer. To har anklaget ham for overgrep. Foto: Joe Buglewicz , AFP / NTB Scanpix

Ifølge avisen skal kvinnen gjentatte ganger ha bedt reporterne om å garantere at Moore kom til å tape valget dersom hun sto frem med historien.

Grunnleggeren av Project Veritas, James O'Keefe, ville ikke kommentere saken overfor Washington Post. Han ønsket ikke å kommentere om kvinnen var ansatt av dem, og heller ikke om han jobbet med Roy Moores valg-kampanje eller andre i det Republikanske partiet.

Seks kvinner har fra før anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de ennå var tenåringer og han var i 30-årene og jobbet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser, skriver NTB.