Forfatter: Putin har Trump-info om sex og penger

NEW YORK (VG) Forfatter Luke Harding mener det er åpenbart for alle at Vladimir Putin har USAs president Donald Trump i sin hule hånd.

– President Donald Trump er uhøflig mot alle. Den eneste personen han er lojal mot og konstant forsvarer, og vil ha et samarbeid med, er Vladimir Putin. Den eneste forklaringen på det, er den åpenbare: At Putin har kompromitterende informasjon om Donald Trump når det gjelder både sex og penger fra mange år tilbake, sier Luke Harding til VG i New York.

Den britiske journalisten har travle dager i New York der han haster mellom amerikanske TV-kanaler for å promotere boken «Sammensvergelse – Hvordan Russland hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus» som også gis ut i Norge.

MER OM BOKEN: Mappe på Trump siden 1977?

Boken er i stor grad bygget på Hardings samtaler med den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele, og de eksplosive anklagene han rettet mot Trump i en privat etterretningsrapport.

Luke Harding, som ble utvist fra Russland i 2011 etter å ha vært der i over tre år som The Guardians korrespondent, mener KGB opprettet en mappe på Donald Trump helt tilbake på 70-tallet.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

Og Harding mener Trumps ble lurt inn i KGBs armer da han i 1987 reiste til Moskva for å starte prosessen med å bygge et Trump-hotell der, noe han beviselig har forsøkt helt opp til nyere tid.

Siden den gangen har Trump ifølge Harding hatt et nært forhold til Russland, mener forfatteren.

– Se bare på menneskene Trump omgir seg med: Det er akkurat som om Putin har håndplukket dem. Rex Tillerson er utenriksminister, men han er jo egentlig en oljemann med tidligere forbindelser til Russland. Michael Flynn ble ansatt som nasjonal sikkerhetsrådgiver selv om alle advarte mot det, og han tjente flere titusener av dollar fra Russland uten å rapportere det? Paul Manafort, kanskje den personen i hele USA med flest kontakter til russiske oligarker, var valgkampsjef. I tillegg har vi Carter Page og George Papadopolous, ja , nå er totalt tre mennesker tiltalt også. Det er simpelthen en ekstraordinær lang rekke med mennesker med kontakter mot Russland som jobber rundt Trump, sier Harding.

– Er du sikker på at det var en sammensvergelse?

– Jo mer vi vet, jo sikrere blir jeg. Jeg mener vi er langt over streken for at dette er bevist: I Steeles rapport sies det at Russland har hatt en operasjon for å komme seg tett på Trump i en årrekke. Men hackingen av valgkampen, det er noe som har skjedd og som er bevist. Det har alle de amerikanske etterretningstjenestene bekreftet, sier Harding om at e-postservere ble hacket og negativ informasjon om Clinton gikk ut på sosiale medier.

MØTTES IGJEN: Donald Trump og Vladimir Putin i samtaler under APEC-møtet i Danang i Vietnam 11. november. Foto: Jorge Silva, REUTERS

– Selvsagt visste Trump om hackingen. Han sto jo på valgkampmøter og ropte ut til Russland om at de måtte finne epostene som var forsvunnet.

BAKGRUNN: De mystiske sporene mot Trumps team

– Men er det mulig at Trump selv ikke visste hva de rundt ham drev med?

– Da forutsetter du at Trump er en idiot og ikke forstår noe av det som skjer rundt seg. Man kan si mye om ham, men han er en kalkulerende side, og alt handler om han og selv selv. Han sa også flere ganger at han kom til å gjøre alt han kunne for å vinne - og han gjorde det, svarer Harding.

– De som forsvarer Trump sier at Papadopolous var uten betydning, Carter Page aldri møtte Trump, at Flynn ble sparket straks det ble kjent og at Manafort bare var i kampanjen i fem måneder?

– Det er ikke mye til forsvar, må jeg si. Det er jo bare tull. Nå som Donald Trump junior og svigersønnen Jared Kushner også er innblandet i saken, tror jeg det bare er et tidsspørsmål før det kommer nye avsløringer. Vi vet at Donald Trump junior to ganger korresponderte med en russisk advokat og Wikileaks for å få negativ informasjon om Hillary Clinton slik at dette kunne spres. Det er helt logisk at han snakket med sin far om dette.

Han beskriver hvordan han mener det brenner i hagen utenfor Det hvite hus. Han tror at presidenten kommer til å sparke FBIs spesialetterforsker Robert Mueller i det Donald Trump junior eller Jared Kushner eventuelt blir tiltalt.

Luke Harding ser på Christopher Steele svært troverdig. Harding forteller at Steele fra 2014 til 2016 leverte over hundre rapporter om Russland og Ukraina for en privat kunde, men at disse rapportene også sirkulerte bredt i USAs utenriksdepartement.

Mange av Steeles hemmelige kilder var de samme kildene som skulle gi opplysninger om Trump i den pikante etterretningsrapporten.

I denne rapporten hevdes det at Russland sitter med særdeles private opplysninger om Trump og prostituerte i forbindelse med Miss Universe-finalen i Moskva i 2013. Harding har ikke fått disse opplysningene verifisert, og han påpeker at Steele selv sier at rapporten ikke er perfekt.

– Vi vet at Trump har en svakhet for kvinner. Spørsmålet er om man mener Trump er en mann med høy moral som ikke lar seg friste. Men uansett har vi altså en situasjon hvor den mektigste personen i verden er under tommelen til Russlands president. Og hvor en fremmed makt lyktes med å påvirke valget i USA, sier Harding, og avslutter:

– Dette er den største hendelsen i moderne tid. Det sier jeg uten tvil. Alle sammenligner Trump og Russland med Watergate. Dette er mye større.

Donald Trump har gjentatte ganger avvist enhver form for sammensvergelse med Russland under valgkampen. Det har også hans nære støttespillere i offentligheten.