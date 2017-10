Foreldre til forsvunnet jente (3) har sluttet å samarbeide med politiet

Faren hevder Sherin Mathews (3) forsvant etter han forlot henne utendørs midt på natten for å straffe henne.

Det var klokken tre på natten, 7. oktober at treåringen Sherin Mathews ifølge faren ble forlatt utendørs i 15 minutter. Dette skal ha vært en straff for at hun ikke ville drikke opp melken sin.

Faren Wesley Mathews ba henne stå under et tre i en bakgate nær huset deres i Richardson i Texas. Da han kom tilbake for å se etter henne 15 minutter senere, var hun borte, ifølge faren.

Til tross for dette ventet han til neste morgen med å melde fra til politiet om forsvinningen, skriver Washington Post.

Vil vite hva som skjedde med familiens bil



Lokalt politi og FBI-agenter har ransaket huset til familien. De forteller at noen kjørte av gårde med familiens SUV rundt klokken fire på natten samme natt som Sherin Mathews forsvant, og at bilen ble levert tilbake innen én times tid, skriver avisen.

Wesley Mathews ble arrestert og siktet for å ha satt datteren i fare samme dag som hun forsvant. Han ble senere løslatt etter å ha betalt kausjon. Han har stoppet å samarbeide med politiet, ifølge CBS.

Ifølge politiet sov Sherins mor under hendelsen, og hun har ikke blitt siktet, men politiet opplyser at også hun har sluttet å samarbeide med politiet.

– Gir ikke mening



Det amerikanske barnevernet, som også har vært i kontakt med familien før forsvinningen, har tatt hånd om Sherins storesøster, skriver Washington Post.

Ifølge lokale medier skal faren ha forklart at han nylig har sett prærieulver i området hvor han forlot datteren. Hverken politiet eller frivillige har rapportert om noen tegn på at jenta har vandret inn i nabolaget, eller at noe skal ha skjedd i dalen.

– Mye av historien gir ikke mening, sier Bob Morse til Washington Post, som bor i samme nabolag som familien Mathews.

Han forteller at han tilfeldigvis var tidlig oppe for å grille den aktuelle dagen, og at han ikke så eller hørte at noe skjedde.

Flere amerikanske medier melder at 37-åringen og hans kone adopterte jenta fra et barnehjem i India for cirka to år siden.

I politiavhør skal faren har forklart at da datteren kom til USA var hun underernært, og at det derfor ikke var uvanlig at hun trengte noe å spise eller drikke midt på natten.