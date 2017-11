Flere pass, falske navn og titalls bankkontoer – derfor ble Manafort og Gates satt i husarrest

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort har tre ulike pass. Hans forretningspartner Rick Gates har de siste årene hatt 55 bankkontoer i 13 ulike banker.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Dette er noen av detaljene som kommer frem i et rettsdokument datert tirsdag 31. oktober, dagen etter at de to ble siktet av FBIs spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker om det har vært en konspirasjon mellom presidentens valgkamp og Russland.

Manafort og Gates ble blant annet siktet for konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger, skatteunndragelse og falske forklaringer.

I et rettsdokument, som påtalemyndighetene har brukt for å underbygge sin påstand om at de to måtte bli satt i husarrest, står det blant annet om reisevanene og bankhistorien til de to, som klokken 19 torsdag, norsk tid, igjen møter i retten i forbindelse med vilkåren for kausjon.

Her er noen av høydepunktene:

• Paul Manafort er innehaver av tre ulike amerikanske pass med tre ulike passnummer. I løpet av de siste ti årene har han sendt 10 passøknader.

• I år har Trumps tidligere kampanjesjef reist til Mexico, Kina og Ecuador med en telefon og e-post registrert under et falskt navn.

• I løpet av det siste året har han reist til steder som Dubai, Cancun, Panama City, Havana, Shanghai, Madrid, Tokyo og Cayman-øyene.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul Manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

• Både Manafort og Gates har reist gjentatte ganger til Kypros, som er kjent som et skatteparadis, de siste årene.

• Manafort skal i ulike finansielle dokumenter ha opplyst svært varierende tall på hvor stor formue han har. Det samme gjelder for Gates.

• Rick Gates har hyppig åpnet og stengt bankkontoer de siste årene. Til sammen har han åpnet 55 kontoer i 13 ulike banker, blant annet i England og på Kypros.

75 milllioner dollar

Påtalemyndigheten mener at Manafort og Gates jobbet som uregistrerte agenter for Ukrainas myndigheter og et prorussisk politisk parti ledet av Victor Yanukovych. Yanukovych var president i Ukraina frem til 2014, da han ble avsatt av parlamentet. Han hadde også nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

De to skal ha kontrollert en pengestrøm på opptil 75 millioner dollar. Manafort skal også ha hvitvasket mer enn 18 millioner dollar, som han blant annet brukte på å kjøpe eiendommer i USA.

«Manafort brukte sin hemmelige, utenlandske formue til å leve en overdådig livsstil i USA uten å betale skatt for den inntekten», står det blant annet i siktelsen.

Gates skal dessuten ha overført mer enn tre millioner dollar til kontoer han hadde kontroll over.

Trump-kampanjen ikke nevnt

I siktelsen mot Manafort og Gates er det ikke nevnt noe om Trump-kampanjen, men eksperter VG har snakket med denne uken tror Mueller vil bruke siktelsene mot dem til å presse dem til å samarbeide i Russland-etterforskningen. Med mindre de vet at presidenten uansett vil benåde dem, noe han tirsdag ikke ville svare på om han tenker å gjøre, kan de oppnå strafferabatt dersom de forteller det de eventuelt måtte vite.

Siktelsene er uansett blant de mange mistenkelige sporene mot president Trumps team.

Begge har nektet skyld i saken. De to ble mandag løslatt mot kausjon på henholdsvis 10 millioner dollar for Manafort og fem millioner for Gates. Begge er nå satt i husarrest, hvor de har daglig meldeplikt. De kan kun forlate hjemmene sine for å møte advokatene sine, være tilstede i retten, eller av religiøse og medisinske årsaker.

Dersom de skulle bli dømt, risikerer de opptil 10 år i fengsel, melder CNN.