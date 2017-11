Fembarnsmor Crystal var gravid i åttende måned – ble drept i Texas-massakren

26 mennesker mistet livet i kirkemassakren i Texas søndag. Blant dem var gravide Crystal Holcombe og tre av hennes fem barn, hennes svigerforeldre og datteren til pastoren.

Søndag kveld angrep en svartkledd mann baptistkirken i det lille tettstedet Sutherland Springs i Texas. 26 mennesker er hittil bekreftet drept.

Flere amerikanske medier identifiserer gjerningsmannen som 26 år gamle Devin P. Kelley, men amerikansk politi har enda ikke bekreftet gjerningsmannens identitet.

Flere amerikanske medier melder om at store familier bestående av besteforeldre og små barn er en del av menigheten, hvor det lille samfunnet samlet seg.

Gravid i åtte måneder

Holcombe-familien var en av familiene som ble rammet.

AP melder at gravide Crystal Holcombe og hennes svigerforeldre Karla Holcombe og Bryan Holcombe alle mistet livet under angrepet, ifølge fetteren Nick Uhlig.

Han forteller til lokalavisen San Antonio Express-News at Holcombe fra før av hadde fem barn, og at tre av dem mistet livet under angrepet.

Uhlig. var ikke med til kirken fordi han hadde vært sent ute natten før.

Crystal Holcombe var i den åttende måneden av sitt svangerskap.

Bryan Holcombe pleide å spille ukulele og synge for de innsatte i et lokalt fengsel, forteller Uhlig til AP.

Lokalbefolkningen i Sutherland Springs samlet seg etter angrepet for å minnes ofrene. Foto: Mohammad Khursheed , Reuters/NTB scanpix

Pastorens datter drept

Pastorens datter Annabelle Pomeroy (14) var en av dem som mistet livet i angrepet.

Pastor Frank Pomeroy beskriver datteren som «et veldig vakkert, spesielt barn» i et intervju med ABC News.

PASTORENS DATTER: Annabelle Pomeroy var en av de 26 som mistet livet i angrepet. Foto: , Facebook

– Vi mistet vår 14 år gamle datter i dag og mange venner, har moren Sherri Pomeroy uttalt til nyhetsbyrået AP.

Myndighetene i Texas har uttalt at ofrene er mellom 5 og 72 år gamle, skriver NBC.

Hadde nettopp begynt å gå i kirken

Buzzfeed har også identifisert syv år gamle Emily Garza som et av ofrene. Ifølge nettstedet har familiemedlemmer bekreftet jentas dødsfall.

Hun skal først nylig ha begynt å gå i kirken.

– Hun var en så god liten jente. Hun var så hjelpsom. Hun ville hjelpe. Uansett hva du spurte om, var hun alltid glad og munter, har bestemoren Sandy Ward sagt i et intervju med MSNBC, ifølge Buzzfeed.

Garza var i kirken sammen med sin lillebror Ryland Ward, lillesøsteren Brooke Ward og Moren Joann Ward, ifølge Dallas Morning News.

Familiemedlemmer forteller lokalavisen at Brooke og Joann har mistet livet, mens Ryland har blitt hardt skadet.

Umulig å flykte

VAR I KIRKEN: Syv år gamle Emily Garza i midten med Brooke Ward til venstre. Foto: , Facebook

Gjerningsmannen ble sett på bensinstasjonen rett overfor kirken, og skal ha startet skytingen idet han krysset gaten. Så gikk han inn i kirken, og fortsatte å skyte mot medlemmene av menigheten, ifølge det lokale politiet på en pressekonferanse natt til mandag.

Wilson Countys sheriff Joe Tackitt Jr., sier til AP at det etter dette var svært vanskelig for kirkegjengerne å flykte.

– Jeg tror ikke de kan ha flyktet, sier han til nyhetsbyrået.

En lokal innbygger klarte å ta våpenet fra gjerningsmannen under angrepet, og han flyktet deretter i en bil. Under politijakten kolliderte han, og det er nå bekreftet at han er død.

Texas i sorg

Flere har uttrykt sin sorg etter angrepet søndag kveld. Ikke lenge etter hendelsen, sendte delstatens guvernør Greg Abbott ut en melding på Twitter:

«Våre tanker og bønner går til dem som er rammet av denne grufulle handlingen», skrev han.

Det har også president Donald Trump gjort.

«Jeg kan ikke beskrive den smerten vi føler over denne tragedien, men i mørke stunder som dette står amerikanerne sammen. Våre tanker er med ofrene», skrev Trump på Twitter søndag.