Fem tenåringer siktet for drap i USA etter å ha kastet stein på motorvei

Fem tenåringer i Michigan kastet steiner fra en motorveiovergang. Det fikk katastrofale konsekvenser.

En 32 år gammel mann i Michigan satt på i en bil på vei hjem fra jobb rundt klokken 20.30 den 18. oktober. Plutselig ble bilruten truffet av en nesten tre kilo tung stein.

Frontruten på bilen ble totalknust, og mannen som satt i passasjersetet omkom i ulykken, skriver ABC News.

Fem tenåringer i alderen 15 til 17 er siktet for uaktsomt drap etter å ha kastet steiner på veien fra en motorveiovergang omtrent 13 mil nord for Detroit.

Offeret var en 32 år gammel forlovet firebarnsfar

Sheriff Robert Pickell sa i følge nyhetsbyrået AP at minst 20 steiner ble funnet på motorveien, inkludert en som veide nesten ni kilo. Minst fire andre kjøretøy fikk skader på seg som følge av steinkastingen.

Etter å ha kastet stein på biler, kjørte de fire tenåringene til en McDonalds for å spise, skriver ABC News. Siktelsen ble offentliggjort få timer før offerets familie samlet seg hos et begravelsesbyrå for å sørge over 32-åringens tapte liv.

I følge AP var offeret en forlovet firebarnsfar.

– Ingen vinner. Disse unge menneskene blir siktet for lovbrudd. En ung gutt mistet sin far, og alle familiene sørger, sa sheriff Pickel.

– Burde ha visst bedre

Tenåringene som kastet stein er siktet for planlagt hærverk, i tillegg til uaktsomt drap. De siktes som voksne.

– Jeg tror ikke dette var et bevisst forsøk på å ta et menneskeliv, sa aktor David Layton til AP.

Samtidig presiserte han at tenåringene ikke burde ha kastet stein på veien:

– Disse menneskene burde ha visst bedre. Etter Michigans lovverk, er dette uaktsomt drap, sa han.

