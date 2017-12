Felte Scaramucci – har fått sparken

MONTGOMERY, ALABAMA (VG) Stjernejournalisten Ryan Lizza (43) sørget for at Anthony Scaramucci fikk fyken fra Det hvite hus. Nå er han selv sparket.

Lizza er ferdig i The New Yorker etter det magasinet beskriver som «upassende seksuell opptreden». Han er også suspendert fra sin faste kommentatorrolle i beste sendetid på CNN.

Ryan Lizza var den som publiserte Anthony Scaramuccis eksplosive uttalelser som førte til at han fikk fyken som kommunikasjonssjef i Det hvite hus.

– The New Yorker fikk nylig opplyst at Ryan Lizza var involvert i det vi mener er upassende seksuell opptreden, sier en talskvinne for avisen.

Avgjørelsen har ikke falt i god jord hos stjernejournalisten.

– Jeg er forferdet over at The New Yorker har bestemt seg for å karakterisere et respektfullt forhold, med en kvinne jeg datet, som upassende på noen som helst måte. The New Yorker klarer ikke å gi en referanse til hvilken bedriftsregel jeg skal ha brutt, sier Ryan Lizza i en uttalelse, skriver Politico.

– Beslutningen som ble tatt i hast og uten en full etterforskning av de relevante fakta, var en forferdelig tabbe, legger han til.

Advokatfirmaet som representerer den ikke navngitte kvinnen, Wigdor Law, skriver i en uttalelse at det overhodet ikke stemmer at Ryan Lizzas oppførsel samsvarer med et «respektfullt forhold, slik han har forsøkt å beskrive det».

– Vår klient rapporterte om Lizzas opptreden for å sikre at han blir holdt ansvarlig, skriver advokatfirmaet i uttalelsen.

Lizza er en svært respektert politisk journalist i New York og Washington. Hans status økte da Anthony Scaramucci ringte ham en kveld i slutten av juli.

Scaramucci ville vite hvem som hadde lekket til Lizza om hvem president Donald Trump spiste middag med, noe journalisten hadde fortalt sine følgere på Twitter.

I samtalen, som Lizza tok opp, sjikanerte Scaramucci en rekke medarbeidere i Det hvite hus.

– I løpet av mine 20 år med dette har jeg aldri hatt en telefonsamtale som denne. Da jeg la på, bare sto jeg der stille. Jeg bare sto der og ristet på hodet og sa til meg selv at dette er den mest uvanlige telefonsamtalen jeg har hatt noen gang med en høytstående tjenestemann, har Lizza sagt i et intervju med The New Yorker.