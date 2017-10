Faren til savnet Texas-jente (3) har endret forklaring

Nå er Wesley Mathews (37) siktet for å ha skadet sin tre år gammel datter, som forsvant for drøye to uker siden.

Nyheten kommer et døgn etter at politiet bekreftet at de hadde funnet et dødt barn som «mest sannsynlig» er den savnede treåringen. Kroppen ble funnet omtrent halvannen kilometer fra hjemmet til den savnede jenta, og politiet venter nå på en obduksjon for å fastslå dødsårsaken.

Faren har tidligere forklart at han sendte datteren ut midt på natten som straff for at hun ikke hadde drukket opp melken sin. Til politiet fortalte han at han ba henne stå under et tre i en bakgate nær huset i byen Richardson, men at hun var borte da han kom tilbake for å se etter henne 15 minutter senere. Først fem timer senere meldte han henne savnet.

SIKTET: Wesley Mathews er siktet for å ha skadet datteren. Foto: , AP

Han ble da siktet for å ha satt datteren i fare, men ble samme dag løslatt etter å ha betalt kausjon. Nå er han imidlertid fengslet på nytt. Etter å ha endret forklaring, er han nå siktet for å ha skadet datteren, skriver Dallas News.

– Han har gitt oss et annet hendelsesforløp enn tidligere, sier politibetjent Kevin Perlich, som ikke ønsker å gå inn på hva som skiller de to forklaringene.

Flere amerikanske medier melder at 37-åringen og hans kone adopterte jenta fra et barnehjem i India for cirka to år siden.

I politiavhør skal faren har forklart at da datteren kom til USA var hun underernært, og at det derfor ikke var uvanlig at hun trengte noe å spise eller drikke midt på natten.