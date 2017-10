Facebook , Twitter og Google tar selvkritikk etter russisk innblanding i USAs presidentvalg

WASHINGTON, D.C. (VG) De tre store teknologiselskapene innrømmer alle at de ikke var godt nok forberedt på Russlands forsøk på å påvirke fjorårets presidentvalg via deres plattformer.

– Vi er dypt bekymret for disse truslene. Vi mener vi har en viktig rolle å spille i den demokratiske prosessen, og tar det som skjedde på Facebook svært seriøst. At utenlandske interesser forsøkte å underminere vårt lands demokratiske valg på Facebook går mot alt vi står for. Det er kritikkverdig at dette kunne skje. Våre brukere har rett til å forvente bedre av oss. Vi vil investere kraftig for å hindre dette i form av både flere ansatte og bedre teknologi, sa Facebooks visepresident Colin Stretch da han tirsdag kveld, norsk tid, kom med sin innledning i en høring foran Det amerikanske senatets underkomite for kriminalitet og terror.

Også Twitter og Google var invitert til høringen.

– Misbruket av vår plattform fra en fremmed statsmakt er en ny utfordring for oss, men vi ønsker å vise at vi tar denne på alvor. Vi vil gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje igjen, fulgte Twitters generalsekretær Sean Edgett opp med.

Også Googles direktør for informasjonssikkerhet Richard Salgado tok selvkritikk.

– Vi erkjenner at våre tjenester kan misbrukes, sa han, og viste blant annet til over 1000 videoer lastet opp på det googleeide selskapet YouTube.

Salgado påpekte likevel at antallet videoer og annonser av denne typen var lavt sammenlignet med det totale volumet.

Russisk «troll-fabrikk»



Allerede mandag meldte flere amerikanske medier at Facebook anslår at 126 millioner amerikanere fikk tilgang til innhold fra den russisk «troll-fabrikken» Internet Research Agency (IRA) før og etter valget.

Anslaget tilsvarer over halvparten av den stemmeberettigede befolkningen i USA, og gir et nytt innblikk i omfanget av det amerikanske etterretningsorganisasjoner mener er et russisk forsøk på å spre desinformasjon og såkalte «falske nyheter» via sosiale medier, i et forsøk på å få Donald Trump til å vinne presidentvalgkampen mot Hillary Clinton.

HØRING; Colin Stretch (t.v.) fra Facebook, Sean Edgett fra Twitter og Richard Salgado (t.h.) møter denne uken foran tre komiteer i Kongressen. Foto: Saul Loeb , AFP

Innleggene handlet om sosiale og politiske budskap, som for eksempel religion, våpenrettigheter og rasespørsmål. Visepresident i Facebook Colin Stretch sier til komiteen at det kan virke som at målet har vært å skape splittelse i det amerikanske folket rundt disse temaene.

– Det fremstår som at de forsøkte å fyre opp under debattene, sier Stretch.

Mer omfattende enn de først innrømmet



I sitt vitnemål til komiteen skriver han at det russiske selskapet IRA ved hjelp av over 120 falske kontoer postet 80.000 innlegg mellom juni 2015 og august 2017. Omtrent 29 millioner amerikanere ble direkte eksponert for innleggene.

Dette kommer etter at Facebooks første reaksjon var at de ikke var blitt «brukt» i valgkampen. Senere innrømmet de at det trolig hadde skjedd, men i en langt mindre skala enn de nå opplyser om. Selskapet mener likeve at det fremdeles er snakk om en svært liten del av det totale innholdet på det sosiale mediet.

Twitter har avdekket 2752 kontoer knyttet til den samme gruppen. Det nummeret er nesten 14 ganger større enn antall kontoer Twitter overleverte for tre uker siden.

Facebook, Twitter og Google skal også i morgen avgi forklaringer i Kongressen. Da for etterretningskomiteene i både Senatet og Representantenes hus.

Den russiske regjeringen har nektet for alle anklager om forsøk på å påvirke fjorårets presidentvalg i USA.