Facebook med nye detaljer om russisk «troll-fabrikk»

Facebook anslår at 126 millioner amerikanere fikk innhold fra det russiske selskapet før og etter det amerikanske presidentvalget.

Det skriver CNN og New York Times, som har fått tilgang til et skriftlig vitnemål som selskapet skal legge frem for Senatets justiskomité tirsdag.

Anslaget tilsvarer over halvparten av den stemmeberettigede befolkningen i USA, og gir et nytt innblikk i omfanget av det amerikanske myndigheter mener er et russisk forsøk på å spre desinformasjon og såkalte «falske nyheter» via sosiale medier.

Generalsekretær Colin Stretch i Facebook skriver at det russiske selskapet Internet Research Agency (IRA) ved hjelp av over 120 falske kontoer postet 80.000 innlegg mellom juni 2015 og august 2017. Omtrent 29 millioner amerikanere ble direkte eksponert for innleggene.

PUTIN-VENN: Den russiske oligarken Yevgeny Prigozhin pekes ut som mannen bak «troll-fabrikken». Foto: , Reuters

Likerklikk, kommentarer og delinger gjør at Facebook anslår at så mange som 126 millioner personer har sett innleggene, som handlet om sosiale og politiske budskap, som for eksempel religion og våpenrettigheter.

Innleggene var et «bevisst forsøk på å drive folk fra hverandre», skriver generalsekretæren, som omtaler innleggene som «dypt forstyrrende».

Tidligere denne måneden ble den russiske oligarken Yevgeny Prigozhin utpekt om mannen bak organisasjonen av såkalte nett-troll. En av avdelingene i den hemmelige «troll-fabrikken» fikk navnet «Avdeling for provokasjoner», og skal ha jobbet systematisk med å spre desinformasjon i vestlige medier.

Twitter planlegger å fortelle den samme komiteen at selskapet har avdekket 2752 kontoer knyttet til den samme gruppen. Det nummeret er nesten 14 ganger større enn antall kontoer Twitter overleverte for tre uker siden.

Twitter, Google og Facebook skal avgi sine forklaringer tirsdag og onsdag, og sistnevnte understreker at det russiske selskapet står for en svært liten del av det totale innholdet på det sosiale mediet:

I uttalelsen viser generalsekretæren til at dersom hver av postene var en TV-reklame, så måtte man ha sett på TV i over 600 timer før innhold fra Internet Research Agency (IRA) dukker opp.

Den russiske regjeringen har nektet for alle anklager om forsøk på å påvirke fjorårets presidentvalg i USA.

